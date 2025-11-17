50 Images That Are So Dope, You Could Slap Them On The Cover Of Music Albums

What would an album be without its cover? The visual representation of the music contained within it plays a vital role in setting the tone for the project.
It’s hard to determine what pictures are suitable for the task. Some might get chosen because they’re visually captivating and evoke strong emotions, while others can seem intriguing for their artistic merit and storytelling.
There’s definitely no one-size-fits-all formula. However, the Facebook page ‘Images That Could Be Album Covers‘ is on a mission to collect a wide variety of examples that could be slapped onto your next favorite platinum record, and it’s doing quite a good job if you ask me!
#1
Image source: Images That Could Be Album Covers
#2
Image source: Images That Could Be Album Covers
#3
Image source: Images That Could Be Album Covers
#4 Desert Gaze
Image source: Images That Could Be Album Covers
#5 Album Cover For: Best Friend
Image source: Images That Could Be Album Covers
#6 Thunder Cat Featuring Lightning
Image source: Images That Could Be Album Covers
#7 I Am The Wolf Among Sheep
Image source: Images That Could Be Album Covers
#8 Space Ball
Image source: Images That Could Be Album Covers
#9 Lost Unicorn
Image source: Images That Could Be Album Covers
#10 All Tracks Lead To Me
Image source: Images That Could Be Album Covers
#11
Image source: Images That Could Be Album Covers
#12 Hard Since Day 1
Image source: Images That Could Be Album Covers
#13 Two Sides One Bird
Image source: Images That Could Be Album Covers
#14
Image source: Images That Could Be Album Covers
#15 Flirting With The Rules
Image source: Images That Could Be Album Covers
#16 Old Sky Man
Image source: Images That Could Be Album Covers
#17 I’m A Good Boy
Image source: Images That Could Be Album Covers
#18 Flower Child
Image source: Images That Could Be Album Covers
#19
Image source: Images That Could Be Album Covers
#20 Brake Check
Image source: Images That Could Be Album Covers
#21
Image source: Images That Could Be Album Covers
#22 High Class Moms
Image source: Images That Could Be Album Covers
#23 Watch Dog
Image source: Images That Could Be Album Covers
#24 Moon Hug
Image source: Images That Could Be Album Covers
#25
Image source: Images That Could Be Album Covers
#26 Your Doobie M’lord
Image source: Images That Could Be Album Covers
#27 Frustrated Also Me When I’m Constipated
Image source: Images That Could Be Album Covers
#28 Wrong Alley
Image source: Images That Could Be Album Covers
#29
Image source: Images That Could Be Album Covers
#30 Sup
Image source: Images That Could Be Album Covers
#31 Barely
Image source: Images That Could Be Album Covers
#32 Poor
Image source: Images That Could Be Album Covers
#33 Amen Rocker
Image source: Images That Could Be Album Covers
#34 Double Moo
Image source: Images That Could Be Album Covers
#35
Image source: Images That Could Be Album Covers
#36 Brilliant
Image source: Images That Could Be Album Covers
#37
Image source: Images That Could Be Album Covers
#38 Date Night
Image source: Images That Could Be Album Covers
#39 Never Heard Of It
Image source: Images That Could Be Album Covers
#40
Image source: Images That Could Be Album Covers
#41 Album: Am I Doing It Right?
Image source: Images That Could Be Album Covers
#42 🗿
Image source: Images That Could Be Album Covers
#43 Barbie – Openheimer
Image source: Images That Could Be Album Covers
#44 Cookin
Image source: Images That Could Be Album Covers
#45 Homies Are There For The Homies
Image source: Images That Could Be Album Covers
#46
Image source: Images That Could Be Album Covers
#47
Image source: Images That Could Be Album Covers
#48 Dreams Coming True
Image source: Images That Could Be Album Covers
#49 We Are The Best
Image source: Images That Could Be Album Covers
#50 Crazy Corner
Image source: Images That Could Be Album Covers
