Illustrator Continues To ‘Invade’ Strangers’ Instagram Photos With Funny Cartoons (33 New Pics)

If you ever feel that your photo gallery seems a bit dull, Lucas Levitan is here to show how drawing skills paired with quirky humor and imagination can spice up any picture.

A Brazilian illustrator, filmmaker, photographer, and art director, Lucas has many talents. However, this time, we would like to update you on his funny project ‘Photo Invasion’, where the artist literally invades other people’s photos with fitting illustrations, usually portraying cartoon characters partaking in silly things.

So, without further ado, we invite you into the mind of Lucas to unveil hidden stories within the strangers’ photos.

More info: Instagram | lucaslevitan.com | Facebook

#1

Image source: lucaslevitan

#2

Image source: lucaslevitan

#3

Image source: lucaslevitan

#4

Image source: lucaslevitan

#5

Image source: lucaslevitan

#6

Image source: lucaslevitan

#7

Image source: lucaslevitan

#8

Image source: lucaslevitan

#9

Image source: lucaslevitan

#10

Image source: lucaslevitan

#11

Image source: lucaslevitan

#12

Image source: lucaslevitan

#13

Image source: lucaslevitan

#14

Image source: lucaslevitan

#15

Image source: lucaslevitan

#16

Image source: lucaslevitan

#17

Image source: lucaslevitan

#18

Image source: lucaslevitan

#19

Image source: lucaslevitan

#20

Image source: lucaslevitan

#21

Image source: lucaslevitan

#22

Image source: lucaslevitan

#23

Image source: lucaslevitan

#24

Image source: lucaslevitan

#25

Image source: lucaslevitan

#26

Image source: lucaslevitan

#27

Image source: lucaslevitan

#28

Image source: lucaslevitan

#29

Image source: lucaslevitan

#30

Image source: lucaslevitan

#31

Image source: lucaslevitan

#32

Image source: lucaslevitan

#33

Image source: lucaslevitan

Patrick Penrose
