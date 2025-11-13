Italian Illustrator Shows The True Colors Of Cats That Prove How Adorable They Can Be (30 Pics)

When it comes to choosing between dogs and cats, usually there are two kinds of people. The ones that adore the friendly, loving, loyal, and sometimes overly excited nature of dogs and the ones that love playful, active but independent feline company. We cannot deny the fact that both of them have some amazingly unique traits that make us love them but at the same time, there are some things that we could easily live without. But that’s normal, isn’t it? However, this time, let’s talk more about cute but independent felines!

#1

Image source: Margherita Grasso

#2

Image source: Margherita Grasso

#3

Image source: Margherita Grasso

#4

Image source: Margherita Grasso

#5

Image source: Margherita Grasso

#6

Image source: Margherita Grasso

#7

Image source: Margherita Grasso

#8

Image source: Margherita Grasso

#9

Image source: Margherita Grasso

#10

Image source: Margherita Grasso

#11

Image source: Margherita Grasso

#12

Image source: Margherita Grasso

#13

Image source: Margherita Grasso

#14

Image source: Margherita Grasso

#15

Image source: Margherita Grasso

#16

Image source: Margherita Grasso

#17

Image source: Margherita Grasso

#18

Image source: Margherita Grasso

#19

Image source: Margherita Grasso

#20

Image source: Margherita Grasso

#21

Image source: Margherita Grasso

#22

Image source: Margherita Grasso

#23

Image source: Margherita Grasso

#24

Image source: Margherita Grasso

#25

Image source: Margherita Grasso

#26

Image source: Margherita Grasso

#27

Image source: Margherita Grasso

#28

Image source: Margherita Grasso

#29

Image source: Margherita Grasso

#30

Image source: Margherita Grasso

