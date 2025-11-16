The ‘Today Years Old’ Social Media Project Shares Cool Facts, And Here Are 50 Of The Very Best Ones

We firmly believe that learning happens all life long. You don’t suddenly turn off your curiosity and desire to get to the truth of things the moment you graduate from school or get your college degree. Sure, all of life’s responsibilities—like paying taxes and petting cats—might get in the way a bit, but at the core of it all lies a simple truth: we love learning new things about the world.
The fun thing about knowledge is that it isn’t a race. Though some people like to gently poke fun at others for only hearing about [insert a random piece of trivia here] only just now, the truth is that we all have knowledge blind spots. It’s awesome social media projects like ‘Today Years Old Media’ that help us learn something entirely new about the world while entertaining us with some witty quips at the same time.
We’ve collected some of the coolest facts, as shared by the TYO team, to give you something fun to talk about during your next coffee break/dinner party, Pandas. So get ready to learn something new, prepare yourself for a ton of fun, and don’t forget to take notes. Oh, did we mention that a ton of these facts are animal-related? The Arabian sand boa is particularly delightful company, we feel.
As you’re scrolling down, upvote the posts that really got your noggins jogging, and consider following the TYO accounts if you enjoyed their stuff.
Aidan Schwieger, the founder of ‘Today Years Old Media,’ was kind enough to answer our questions about the project. “I always found myself coming across random facts that truly blew my mind, and couldn’t help but share them in the hope that others would find them as fascinating as I did,” he told Bored Panda.
More info: Twitter | Instagram | Facebook | TodayYearsOld.com
#1
Image source: todayyearsoldig
#2
Image source: todayyearsoldig
#3
Image source: todayyearsoldig
#4
Image source: todayyearsoldig
#5
Image source: todayyearsoldig
#6
Image source: todayyearsoldig
#7
Image source: todayyearsoldig
#8
Image source: todayyearsoldig
#9
Image source: todayyearsoldig
#10
Image source: todayyearsoldig
#11
Image source: todayyearsoldig
#12
Image source: todayyearsoldig
#13
Image source: todayyearsoldig
#14
Image source: todayyearsoldig
#15
Image source: todayyearsoldig
#16
Image source: todayyearsoldig
#17
Image source: todayyearsoldig
#18
Image source: todayyearsoldig
#19
Image source: todayyearsoldig
#20
Image source: todayyearsoldig
#21
Image source: todayyearsoldig
#22
Image source: todayyearsoldig
#23
Image source: todayyearsoldig
#24
Image source: todayyearsoldig
#25
Image source: todayyearsoldig
#26
Image source: todayyearsoldig
#27
Image source: todayyearsoldig
#28
Image source: todayyearsoldig
#29
Image source: todayyearsoldig
#30
Image source: todayyearsoldig
#31
Image source: todayyearsoldig
#32
Image source: todayyearsoldig
#33
Image source: todayyearsoldig
#34
Image source: todayyearsoldig
#35
Image source: todayyearsoldig
#36
Image source: todayyearsoldig
#37
Image source: todayyearsoldig
#38
Image source: todayyearsoldig
#39
Image source: todayyearsoldig
#40
Image source: todayyearsoldig
#41
Image source: todayyearsoldig
#42
Image source: todayyearsoldig
#43
Image source: todayyearsoldig
#44
Image source: todayyearsoldig
#45
Image source: todayyearsoldig
#46
Image source: todayyearsoldig
#47
Image source: todayyearsoldig
#48
Image source: todayyearsoldig
#49
Image source: todayyearsoldig
#50
Image source: todayyearsoldig
Follow Us