I Miss Winter, So I Looked For It Far From Home – In Siberia And Nordkapp

by

My name is Mikołaj Gospodarek, and I’m a Polish photographer. I haven’t seen a real winter for several years. I miss frost and snow, so I started looking for a real winter away from home. I flew to Siberia and found it on Lake Baikal. Later I went to Norway. I arrived at the end of the road to Nordkapp with my Mazda CX-5. It was amazing! Snow, ice, and silence everywhere. Fortunately, I found winter from my childhood there.

I invite you all to view my travel photos.

More info: Instagram | gospodarek.pl | Facebook

#1 Road To Nordkapp, Norway

#2 Aurora Borealis, Lofoten, Norway

#3 Myrland, Norawy

#4 Reine, Lofoten, Norway

#5 Norway

#6 Baikal Lake, Russia

#7 Lofoten, Norawy

#8 Road To Nordkapp, Norway

#9 Baikal Lake, Russia

#10 My Mazda Cx-5 On Baikal Lake, Russia

#11 Road To Nordkapp, Norway

#12 Reine, Lofoten, Norway

#13 Nordkapp, Norway

#14 Siberia, Russia

#15 Baikal Lake, Russia

#16 Baikal Lake, Russia

#17 Road To Nordkapp, Norway

#18 Road To Nordkapp

#19 Road To Nordkapp, Norway

#20 Road To Nordkapp, Norway

