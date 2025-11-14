I Miss Winter, So I Looked For It Far From Home – In Siberia And Nordkapp

My name is Mikołaj Gospodarek, and I’m a Polish photographer. I haven’t seen a real winter for several years. I miss frost and snow, so I started looking for a real winter away from home. I flew to Siberia and found it on Lake Baikal. Later I went to Norway. I arrived at the end of the road to Nordkapp with my Mazda CX-5. It was amazing! Snow, ice, and silence everywhere. Fortunately, I found winter from my childhood there.
#1 Road To Nordkapp, Norway
#2 Aurora Borealis, Lofoten, Norway
#3 Myrland, Norawy
#4 Reine, Lofoten, Norway
#5 Norway
#6 Baikal Lake, Russia
#7 Lofoten, Norawy
#8 Road To Nordkapp, Norway
#9 Baikal Lake, Russia
#10 My Mazda Cx-5 On Baikal Lake, Russia
#11 Road To Nordkapp, Norway
#12 Reine, Lofoten, Norway
#13 Nordkapp, Norway
#14 Siberia, Russia
#15 Baikal Lake, Russia
#16 Baikal Lake, Russia
#17 Road To Nordkapp, Norway
#18 Road To Nordkapp
#19 Road To Nordkapp, Norway
#20 Road To Nordkapp, Norway
