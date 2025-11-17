I Make Magic Little Mushroom Jars, And Here Are 16 Of The Best Ones

I love creating functional art! I’ve been doing it for a few months now, and recently I’ve been trying to bring a little fairy magic to people’s kitchens.
If you are an art lover or an undercover witch or fairy, I think these little jars will definitely enchant you.
Have a look! Meanwhile, I’ll be in my hobbit house painting magic.
#1
Image source: CreativeSilvia
#2
Image source: CreativeSilvia
#3
Image source: CreativeSilvia
#4
Image source: CreativeSilvia
#5
Image source: CreativeSilvia
#6
Image source: CreativeSilvia
#7
Image source: CreativeSilvia
#8
Image source: CreativeSilvia
#9
Image source: CreativeSilvia
#10
Image source: CreativeSilvia
#11
Image source: CreativeSilvia
#12
Image source: CreativeSilvia
#13
Image source: CreativeSilvia
#14
Image source: CreativeSilvia
#15
Image source: CreativeSilvia
#16
Image source: CreativeSilvia
