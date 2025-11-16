I Like To Cut People’s Noses Out Of Pictures And Here’s 18 Of My Favorites

I don’t know what led me to want to do this, but some people just look better without noses. Please note that I’m not that great at photo editing. I didn’t use photoshop, I just used my sub-par MacBook skills.
#1 Voldemort (Nothing To Edit)
#2 Dwayne Johnson
#3 Marilyn Monroe
#4 Hugh Jackman
#5 Will Smith
#6 Tom Holland
#7 Abraham Lincoln
#8 Anna Kendrick
#9 Drake
#10 Snoop Dogg
#11 Lin-Manuel Miranda
#12 Donald Trump
#13 Nancy Pelosi
#14 Lady Gaga
#15 Penelope Cruz
#16 Lewis Hamilton
#17 Tom Cruise
#18 Madonna
