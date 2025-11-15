36 Mind-Boggling Hyperrealistic Pencil Drawings By Alessandro Paglia (New Pics)

Artist Alessandro Paglia, based in Italy, draws incredibly realistic drawings using only colored pencils on paper. The details are mesmerizing. You’d never believe they are indeed pencil drawings. It took a lot of time and patience, layering colors over colors, the final art pieces created are so full of sheen and deepness. Check them out!
More info: Instagram | alessandro-paglia.com
