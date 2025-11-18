Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

by

As a stay-at-home dad to two sons, David Ostow has less time to work on his drawings. However, if the stars align in his favor, sometimes, the artist manages to sneak cartoon time into his daily routine.

Usually, David’s muse is his surroundings, whether it’s jokes about kids, politics, or anything in between. Previously, David disclosed that besides cartoons, he has also ideas for a kids’ book, but he assured that it won’t affect his cartooning as “they’re too much fun to come up with and draw to ever stop.”

More info: Instagram | Facebook | davidostow.com

#1

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#2

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#3

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#4

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#5

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#6

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#7

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#8

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#9

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#10

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#11

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#12

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#13

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#14

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#15

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#16

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#17

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#18

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#19

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#20

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#21

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#22

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#23

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#24

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#25

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#26

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#27

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

#28

Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

Image source: daveostowdraws

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Jerk Boss Demands Doctor’s Note From Employee With Injured Leg, Doctor Gives Whole Week Off Instead
3 min read
Nov, 13, 2025
“When She Does Not Listen”: 39 Men Confess The Exact Moments They Realized They’d Lost Interest In Women
3 min read
Nov, 2, 2025
Woman Isn’t Invited To A Wedding Because She’s A “Sinner”, Gets Asked To Bake A Cake For It
3 min read
Nov, 18, 2025
Do You Know Why SpongeBob Lives in a Pineapple?
3 min read
Apr, 8, 2021
Fiery Debate Over Height Preference In Dating After Joey Swoll Slams Woman Over Offensive Tweet
3 min read
Aug, 16, 2025
Urban Animal Life In India
3 min read
Nov, 18, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.