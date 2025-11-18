Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)

As a stay-at-home dad to two sons, David Ostow has less time to work on his drawings. However, if the stars align in his favor, sometimes, the artist manages to sneak cartoon time into his daily routine.
Usually, David’s muse is his surroundings, whether it’s jokes about kids, politics, or anything in between. Previously, David disclosed that besides cartoons, he has also ideas for a kids’ book, but he assured that it won’t affect his cartooning as “they’re too much fun to come up with and draw to ever stop.”
More info: Instagram | Facebook | davidostow.com
#1
Image source: daveostowdraws
#2
Image source: daveostowdraws
#3
Image source: daveostowdraws
#4
Image source: daveostowdraws
#5
Image source: daveostowdraws
#6
Image source: daveostowdraws
#7
Image source: daveostowdraws
#8
Image source: daveostowdraws
#9
Image source: daveostowdraws
#10
Image source: daveostowdraws
#11
Image source: daveostowdraws
#12
Image source: daveostowdraws
#13
Image source: daveostowdraws
#14
Image source: daveostowdraws
#15
Image source: daveostowdraws
#16
Image source: daveostowdraws
#17
Image source: daveostowdraws
#18
Image source: daveostowdraws
#19
Image source: daveostowdraws
#20
Image source: daveostowdraws
#21
Image source: daveostowdraws
#22
Image source: daveostowdraws
#23
Image source: daveostowdraws
#24
Image source: daveostowdraws
#25
Image source: daveostowdraws
#26
Image source: daveostowdraws
#27
Image source: daveostowdraws
#28
Image source: daveostowdraws
Follow Us