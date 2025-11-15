Artist Gives A Comically Exaggerated Representation Of Popular Characters And Phenomena In His Paintings, And Here Are The Best 59 Pics

Painting has been considered high art. Thinking about paintings, one usually imagines big museums filled with thousands of exhibits and tourists sympathetic to art. Probably the vast majority of people find paintings very expensive and made for rich people or the elite to understand and enjoy. However, Travis Chapman might change your mind about this form of art because his artworks offer funny approaches to famous images borrowed from pop culture.

Travis is known for his meme acrylic paintings that went viral after the artist posted a video showcasing them on TikTok. His artworks feature cultural milestones with a funny twist. Have you ever wondered what Vincent van Gogh would look like skating or baby Yoda learning how to ride a bike? Then you came to the right place, because Travis’ paintings capture comical situations of famous characters and more!

More info: Instagram | Facebook | twitter.com | tiktok.com

#1

Image source: TravisChapmanArt

#2

Image source: TravisChapmanArt

#3

Image source: TravisChapmanArt

#4

Image source: TravisChapmanArt

#5

Image source: TravisChapmanArt

#6

Image source: TravisChapmanArt

#7

Image source: TravisChapmanArt

#8

Image source: TravisChapmanArt

#9

Image source: TravisChapmanArt

#10

Image source: TravisChapmanArt

#11

Image source: TravisChapmanArt

#12

Image source: TravisChapmanArt

#13

Image source: TravisChapmanArt

#14

Image source: TravisChapmanArt

#15

Image source: TravisChapmanArt

#16

Image source: TravisChapmanArt

#17

Image source: TravisChapmanArt

#18

Image source: TravisChapmanArt

#19

Image source: TravisChapmanArt

#20

Image source: TravisChapmanArt

#21

Image source: TravisChapmanArt

#22

Image source: TravisChapmanArt

#23

Image source: TravisChapmanArt

#24

Image source: TravisChapmanArt

#25

Image source: TravisChapmanArt

#26

Image source: TravisChapmanArt

#27

Image source: TravisChapmanArt

#28

Image source: TravisChapmanArt

#29

Image source: TravisChapmanArt

#30

Image source: TravisChapmanArt

#31

Image source: TravisChapmanArt

#32

Image source: TravisChapmanArt

#33

Image source: TravisChapmanArt

#34

Image source: TravisChapmanArt

#35

Image source: TravisChapmanArt

#36

Image source: TravisChapmanArt

#37

Image source: TravisChapmanArt

#38

Image source: TravisChapmanArt

#39

Image source: TravisChapmanArt

#40

Image source: TravisChapmanArt

#41

Image source: TravisChapmanArt

#42

Image source: TravisChapmanArt

#43

Image source: TravisChapmanArt

#44

Image source: TravisChapmanArt

#45

Image source: TravisChapmanArt

#46

Image source: TravisChapmanArt

#47

Image source: TravisChapmanArt

#48

Image source: TravisChapmanArt

#49

Image source: TravisChapmanArt

#50

Image source: TravisChapmanArt

#51

Image source: TravisChapmanArt

#52

Image source: TravisChapmanArt

#53

Image source: TravisChapmanArt

#54

Image source: TravisChapmanArt

#55

Image source: TravisChapmanArt

#56

Image source: TravisChapmanArt

#57

Image source: TravisChapmanArt

#58

Image source: TravisChapmanArt

#59

Image source: TravisChapmanArt

Patrick Penrose
