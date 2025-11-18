30 Humorous One-Panel Comics By Jason Adam Katzenstein For Your Daily Dose Of Laughter

Meet the whimsical world of Jason Adam Katzenstein, a talented cartoonist and illustrator whose work brings joy and humor to life. You’ve probably seen his drawings in The New Yorker. He also wrote and drew “Everything Is an Emergency” – a comic book about “all the self-destructive stories someone tells himself, over and over, until they start to seem true”.
Through his clever and relatable comics, Katzenstein has a unique way of capturing everyday moments with a funny twist. Whether you’re a fan of witty observations or just looking for a good laugh, join us as we explore the charm and creativity of Jason Adam Katzenstein’s captivating cartoons.
More info: Instagram | jasonadamkatzenstein.com
#1
Image source: j.a.k._
#2
Image source: j.a.k._
#3
Image source: j.a.k._
#4
Image source: j.a.k._
#5
Image source: j.a.k._
#6
Image source: j.a.k._
#7
Image source: j.a.k._
#8
Image source: j.a.k._
#9
Image source: j.a.k._
#10
Image source: j.a.k._
#11
Image source: j.a.k._
#12
Image source: j.a.k._
#13
Image source: j.a.k._
#14
Image source: j.a.k._
#15
Image source: j.a.k._
#16
Image source: j.a.k._
#17
Image source: j.a.k._
#18
Image source: j.a.k._
#19
Image source: j.a.k._
#20
Image source: j.a.k._
#21
Image source: j.a.k._
#22
Image source: j.a.k._
#23
Image source: j.a.k._
#24
Image source: j.a.k._
#25
Image source: j.a.k._
#26
Image source: j.a.k._
#27
Image source: j.a.k._
#28
Image source: j.a.k._
#29
Image source: j.a.k._
#30
Image source: j.a.k._
Follow Us