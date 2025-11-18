30 Humorous One-Panel Comics By Jason Adam Katzenstein For Your Daily Dose Of Laughter

Meet the whimsical world of Jason Adam Katzenstein, a talented cartoonist and illustrator whose work brings joy and humor to life. You’ve probably seen his drawings in The New Yorker. He also wrote and drew “Everything Is an Emergency” – a comic book about “all the self-destructive stories someone tells himself, over and over, until they start to seem true”.

Through his clever and relatable comics, Katzenstein has a unique way of capturing everyday moments with a funny twist. Whether you’re a fan of witty observations or just looking for a good laugh, join us as we explore the charm and creativity of Jason Adam Katzenstein’s captivating cartoons.

More info: Instagram | jasonadamkatzenstein.com

#1

Image source: j.a.k._

#2

Image source: j.a.k._

#3

Image source: j.a.k._

#4

Image source: j.a.k._

#5

Image source: j.a.k._

#6

Image source: j.a.k._

#7

Image source: j.a.k._

#8

Image source: j.a.k._

#9

Image source: j.a.k._

#10

Image source: j.a.k._

#11

Image source: j.a.k._

#12

Image source: j.a.k._

#13

Image source: j.a.k._

#14

Image source: j.a.k._

#15

Image source: j.a.k._

#16

Image source: j.a.k._

#17

Image source: j.a.k._

#18

Image source: j.a.k._

#19

Image source: j.a.k._

#20

Image source: j.a.k._

#21

Image source: j.a.k._

#22

Image source: j.a.k._

#23

Image source: j.a.k._

#24

Image source: j.a.k._

#25

Image source: j.a.k._

#26

Image source: j.a.k._

#27

Image source: j.a.k._

#28

Image source: j.a.k._

#29

Image source: j.a.k._

#30

Image source: j.a.k._

Patrick Penrose
