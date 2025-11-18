Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

by

Orion Ivliev had made some new Honkai Starrail and Genshin Inspired Jewelry which include rings earrings and Septum piercings.

Delicate, geek and charming.

The Pieces are made from 14K Gold with Semi-Precious and precious stones.

More info: Etsy | Instagram

Kafka, HSR – Spider Web Septum Piercing

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Kafka, HSR- Spider Web Septum Piercing

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Kafka, HSR- Spider Web Septum Piercing

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Kafka, HSR- Spider Web Ring

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Kafka, HSR- Spider Web Ring

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Kafka, HSR- Spider Web Ring

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Raiden Shogun Eye Ring

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Raiden Shogun Eye Ring

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Raiden Shogun Eye Ring

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Nahida Floral Septum piercing

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Nahida Floral Septum piercing

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Nahida Floral Septum piercing

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Nahida Floral Septum piercing

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Furina- Inspired Earrings

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Furina (Genshin)- Inspired Earrings

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Furina (Genshin)- Inspired Earrings

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Furina, Genshin Impact- Ribbon Septum

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Furina, Genshin Impact- Ribbon Septum

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Furina, Genshin Impact- Wave Septum

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Furina, Genshin Impact- Wave Septum

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Zhongli Septum

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Zhongli Stud Earrings

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Zhongli Septum

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Svarog -HSR Ring

Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Image credits: OrionGeekJewelry

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Experience The “Beyond The Wall” Game Of Thrones Episode In Iceland
3 min read
Nov, 12, 2025
Scorpion
Scorpion Season 2 Episode 6 Review: “Tech, Drugs, and Rock ‘n’ Roll”
3 min read
Oct, 27, 2015
Women Are Posting Their Noses That Look Like “Before” Photos (30 New Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
This Teacher Missed Her Students So Much, She Knitted Tiny Dolls Of All 23 Kids In Her Class
3 min read
Nov, 14, 2025
Using Artificial Intelligence, This Artist Recreated Anime And Video Game Characters To See What They Would Look Like In Reality (35 Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
Teacher Asked Toddlers To Create Recipes For A Cookbook, And The Result Is Hilarious
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.