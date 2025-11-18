Honkai Starrail And Genshin Impact Inspired Jewelry By Orion Ivliev

Orion Ivliev had made some new Honkai Starrail and Genshin Inspired Jewelry which include rings earrings and Septum piercings.
Delicate, geek and charming.
The Pieces are made from 14K Gold with Semi-Precious and precious stones.
Kafka, HSR – Spider Web Septum Piercing
Kafka, HSR – Spider Web Septum Piercing
Kafka, HSR- Spider Web Ring
Image credits: OrionGeekJewelry
Kafka, HSR- Spider Web Ring
Raiden Shogun Eye Ring
Image credits: OrionGeekJewelry
Image credits: OrionGeekJewelry
Raiden Shogun Eye Ring
Nahida Floral Septum piercing
Image credits: OrionGeekJewelry
Image credits: OrionGeekJewelry
Nahida Floral Septum piercing
Furina- Inspired Earrings
Image credits: OrionGeekJewelry
Image credits: OrionGeekJewelry
Image credits: OrionGeekJewelry
Furina- Inspired Earrings
Furina, Genshin Impact- Ribbon Septum
Image credits: OrionGeekJewelry
Image credits: OrionGeekJewelry
Furina, Genshin Impact- Ribbon Septum
Furina, Genshin Impact- Wave Septum
Image credits: OrionGeekJewelry
Furina, Genshin Impact- Wave Septum
Zhongli Septum
Image credits: OrionGeekJewelry
Zhongli Septum
Zhongli Stud Earrings
Zhongli Stud Earrings
Image credits: OrionGeekJewelry
Svarog -HSR Ring
Svarog -HSR Ring
Image credits: OrionGeekJewelry
