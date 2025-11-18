Snarky British Humor Delivered Through Sassy Pink Rabbits By Clarice Tudor (30 Pics)

Clarice Tudor, an artist from the UK, made her debut on Bored Panda with another series on Medieval dating. However, she is also known for her pink rabbit comics, which gained her over 149K followers on Instagram.
Pink rabbits possess funny and sassy behavior, brilliantly capturing the juxtaposition of cuteness and snark. This is how the artist described the essence behind the cartoons herself: “Comics for mean girls. Imagine depressed and bitchy thoughts beaming out of the adorable face of a baby pink bunny rabbit. Yeah, that’s about it.”
Whether it’s through her witty dating series or her iconic pink rabbits, Clarice continues to charm audiences with her sharp, relatable humor.
More info: Instagram | Facebook | tiktok.com | claricetudor.com | x.com
#1
Image source: claricetudor
#2
Image source: claricetudor
#3
Image source: claricetudor
#4
Image source: claricetudor
#5
Image source: claricetudor
#6
Image source: claricetudor
#7
Image source: claricetudor
#8
Image source: claricetudor
#9
Image source: claricetudor
#10
Image source: claricetudor
#11
Image source: claricetudor
#12
Image source: claricetudor
#13
Image source: claricetudor
#14
Image source: claricetudor
#15
Image source: claricetudor
#16
Image source: claricetudor
#17
Image source: claricetudor
#18
Image source: claricetudor
#19
Image source: claricetudor
#20
Image source: claricetudor
#21
Image source: claricetudor
#22
Image source: claricetudor
#23
Image source: claricetudor
#24
Image source: claricetudor
#25
Image source: claricetudor
#26
Image source: claricetudor
#27
Image source: claricetudor
#28
Image source: claricetudor
#29
Image source: claricetudor
#30
Image source: claricetudor
Follow Us