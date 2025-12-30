118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

by

Stereotypically, dads are great at many things. They’re grill masters, excellent at teaching their little ones how to ride a bike or throw a baseball, and they’ve always got a cheesy joke hidden up their sleeve. From puns poking fun at their children to corny jokes that might make you roll your eyes, dad jokes are a style of humor that many people have a love-hate relationship with.

But if you’re a father looking for some new material or just a lover of clever puns, we’ve got the perfect list for you down below. We took a trip to Dad Jokes on Instagram and compiled some of their silliest pics. Enjoy scrolling through these photos, and be sure to upvote the ones that your dad would definitely approve of!

#1

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#2

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#3

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

Now, just because a joke comes out of a dad’s mouth doesn’t automatically make it a dad joke. And fathers aren’t the only ones capable of telling cheesy dad jokes. So if you’re wondering what exactly counts as a dad joke, Dictionary.com explains that the trademark quality is that it’s corny. And typically, the punch line will include a pun or some form of wordplay.

Another point Dictionary.com brings up is whether or not these “jokes” are actually intended to be funny. They explain that these jokes typically are considered funny, or at least amusing, to the teller. But part of why they enjoy the joke might be because they know what kind of reaction they’ll receive from their audience. If listeners groan, roll their eyes, or complain about how stupid it was, the joke has actually succeeded.  

#4

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#5

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#6

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

Regardless of how much you may dislike dad jokes, this kind of humor certainly isn’t a new thing. In fact, Honest History notes that it’s been around for at least 2,000 years. And William Shakespeare was a huge fan of puns when he was writing during the 16th century. 

As far as when these kinds of jokes got the name “dad jokes,” it’s hard to pinpoint exactly when the term was coined. But by the 1980s, it was being widely used. So if your father has a particularly corny sense of humor, don’t blame him. He’s just following in the footsteps of generations of dads before him!  

#7

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#8

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#9

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

You still might be wondering why exactly fathers are so inclined to tell these kinds of jokes. Well, according to Luke Benedictus at The Father Hood, these jokes serve a deeper purpose than simply amusing their kiddos. He suggests that these silly puns can “puncture the gravity of life and give its hair a playful ruffle.” Instead of taking life too seriously, make sure that there’s room for joy and whimsy in every day, even if that’s just telling a few dad jokes to break the tension.  

#10

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#11

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#12

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

The British Psychological Society notes that dads may be more inclined to tell their kids these kinds of jokes than moms because dads tend to tease their kids more than their spouses do. 

“Men’s greater aggressiveness and assertiveness than women may push them towards being more aggressive and teasing in their play and humor with their children, while women’s greater agreeableness and anxiety may in turn impede them in this regard for fear of accidentally hurting their children physically or emotionally, hence their distinct styles of play and humor,” the experts explain.

#13

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#14

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#15

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

Dad jokes might even serve a pedagogic function, the British Psychological Society notes. Apparently, when fathers push and challenge their kids, it supports their children’s physical and cognitive development. This can also help teach them how to regulate their emotions and behaviors. Meanwhile, teasing kids, without bullying them, can turn them into more resilient individuals. 

#16

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#17

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#18

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

Dad jokes can often be a bit embarrassing for kids as well. But it can be healthy for kids to experience embarrassment in small doses and in safe environments. It teaches them that being mortified is not the end of the world. And we’ve all been in embarrassing situations, so there’s no reason to be ashamed of it. The best way to deal with embarrassment is to simply laugh it off! 

#19

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#20

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#21

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

We hope you’re enjoying this list of silly dad jokes, pandas. Keep upvoting the ones that your father would definitely appreciate, and let us know in the comments below if you have any clever dad jokes of your own to share. Then, if you’re interested in checking out another Bored Panda list featuring the same Instagram account, look no further than right here!

#22

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#23

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#24

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#25

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#26

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#27

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#28

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#29

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#30

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#31

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#32

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#33

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: mariana057

#34

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: wapplehouse

#35

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#36

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#37

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#38

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#39

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#40

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#41

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#42

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#43

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#44

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#45

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: _RebaS

#46

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#47

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#48

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#49

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#50

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#51

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#52

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#53

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#54

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#55

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#56

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#57

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#58

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#59

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#60

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#61

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#62

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#63

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#64

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#65

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#66

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#67

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#68

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#69

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#70

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#71

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#72

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#73

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#74

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#75

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#76

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#77

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#78

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#79

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#80

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#81

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#82

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#83

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#84

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#85

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#86

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#87

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#88

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#89

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#90

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#91

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#92

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#93

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#94

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#95

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#96

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#97

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#98

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#99

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#100

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#101

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#102

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#103

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#104

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#105

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#106

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#107

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#108

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#109

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#110

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#111

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#112

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#113

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#114

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#115

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#116

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#117

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

#118

118 Of The Funniest Dad Jokes From This Account Dedicated Entirely To Them (New Pics)

Image source: dadsaysjokes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
The Cutest Pun Cards By Impaper
3 min read
Nov, 11, 2025
Rian Johnson Doesn’t Want to Cater to Fans?
3 min read
Dec, 21, 2019
Family Buys Dream Home, But In-Laws Won’t Leave And SIL Tries To Move In – Wife Finally Snaps
3 min read
Nov, 18, 2025
Karla Ann charlton
7 Things You Didn’t Know about Karla Ann Charlton
3 min read
Jan, 2, 2020
34 Rare Photos That Bring The Great Depression Era To Life Like Never Before
3 min read
Aug, 19, 2025
Boss Goes Out Of His Way To Make Life Difficult For Grieving Employee, Gets Deserved Karma
3 min read
Aug, 9, 2025