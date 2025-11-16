We Create Unapologetic Embroideries With Funny And Honest Quotes, And Here Are 40 Of The Best Ones

Hi Everyone! Our names are Karla and Fabricio and we are Lisbon, Portugal-based creatives behind the Rebordação Handmade Embroidery project. Through our creative embroidery hoop art, our mission is to create “embroideries to make your day a little happier and funny.” From Van Gogh to Britney Spears, many well-known figures are represented in our work.

More info: Instagram | Etsy

#1

#1

Image source: ebordacaoembroidery

#2

#2

Image source: ebordacaoembroidery

#3

#3

Image source: ebordacaoembroidery

#4

#4

Image source: ebordacaoembroidery

#5

#5

Image source: ebordacaoembroidery

#6

#6

Image source: ebordacaoembroidery

#7

#7

Image source: rebordacaoembroidery

#8

#8

Image source: ebordacaoembroidery

#9

#9

Image source: ebordacaoembroidery

#10

#10

Image source: rebordacaoembroidery

#11

#11

Image source: rebordacaoembroidery

#12

#12

Image source: rebordacaoembroidery

#13

#13

Image source: rebordacaoembroidery

#14

#14

Image source: rebordacaoembroidery

#15

#15

Image source: ebordacaoembroidery

#16

#16

Image source: rebordacaoembroidery

#17

#17

Image source: rebordacaoembroidery

#18

#18

Image source: rebordacaoembroidery

#19

#19

Image source: rebordacaoembroidery

#20

#20

Image source: rebordacaoembroidery

#21

#21

Image source: rebordacaoembroidery

#22

#22

Image source: rebordacaoembroidery

#23

#23

Image source: rebordacaoembroidery

#24

#24

Image source: rebordacaoembroidery

#25

#25

Image source: rebordacaoembroidery

#26

#26

Image source: rebordacaoembroidery

#27

#27

Image source: rebordacaoembroidery

#28

#28

Image source: rebordacaoembroidery

#29

#29

Image source: rebordacaoembroidery

#30

#30

Image source: rebordacaoembroidery

#31

#31

Image source: rebordacaoembroidery

#32

#32

Image source: rebordacaoembroidery

#33

#33

Image source: rebordacaoembroidery

#34

#34

Image source: rebordacaoembroidery

#35

#35

Image source: rebordacaoembroidery

#36

#36

Image source: rebordacaoembroidery

#37

#37

Image source: rebordacaoembroidery

#38

#38

Image source: rebordacaoembroidery

#39

#39

Image source: rebordacaoembroidery

#40

#40

Image source: rebordacaoembroidery

