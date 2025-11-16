50 Glorious Cooking Memes To Make The Chefs In Your Life Nod In Approval

We don’t know about you, but there’s truly something about cooking memes that just hits differently no matter where in the world or what kind of person you are. After all, most of the experiences are universal and that is very true when it comes to cooking. I mean, have you ever tried to make a meal at 3 AM because you were starving and didn’t want to wake up your family members? Or are you in the group of people that likes to delay cooking food until you are nauseous and at the point of passing out, so that when you do manage to cook something quickly, you can all but take two bites of it? Yeah, we are pretty sure we aren’t the only ones here like that.

It’s time to compile all of our kitchen triumphs and disasters so we can wrap them up in a tortilla of humor, and serve them with a side of that juicy relatable sauce in meme format. Scroll down below, and who knows, maybe you won’t feel so bad about your cooking skills after reading this post.

Also, make sure to keep an eye out for an interesting interview with Dr. Eleanor Barnett who is a food historian!

#1

Image source: Hilarious Cooking Memes

#2

Image source: Hilarious Cooking Memes

#3

Image source: Hilarious Cooking Memes

#4

Image source: Hilarious Cooking Memes

#5

Image source: Hilarious Cooking Memes

#6

Image source: Hilarious Cooking Memes

#7

Image source: Hilarious Cooking Memes

#8

Image source: Hilarious Cooking Memes

#9

Image source: Hilarious Cooking Memes

#10

Image source: Hilarious Cooking Memes

#11

Image source: myunclesmemes

#12

Image source: Hilarious Cooking Memes

#13

Image source: gad.fadr

#14

Image source: Hilarious Cooking Memes

#15

Image source: shutupmikeginn

#16

Image source: Hilarious Cooking Memes

#17

Image source: Hilarious Cooking Memes

#18

Image source: Hilarious Cooking Memes

#19

Image source: MittenDAmour

#20

Image source: Hilarious Cooking Memes

#21

Image source: Hilarious Cooking Memes

#22

Image source: Hilarious Cooking Memes

#23

Image source: Wannabe Food

#24

Image source: Hilarious Cooking Memes

#25

Image source: Hilarious Cooking Memes

#26

Image source: Hilarious Cooking Memes

#27

Image source: Flaeskesdie

#28

Image source: Hilarious Cooking Memes

#29

Image source: Hilarious Cooking Memes

#30

Image source: Hilarious Cooking Memes

#31

Image source: Hilarious Cooking Memes

#32

Image source: Stock_Bus_7808

#33

Image source: iamrockstarchef

#34

Image source: Hilarious Cooking Memes

#35

Image source: halfwithero

#36

Image source: BCupBobby

#37

Image source: Hilarious Cooking Memes

#38

Image source: Hilarious Cooking Memes

#39

Image source: 5_Frog_Margin

#40

Image source: Hilarious Cooking Memes

#41

Image source: Hilarious Cooking Memes

#42

Image source: Tomu_The_Great

#43

Image source: chef_marvelous

#44

Image source: Hilarious Cooking Memes

#45

Image source: AmidNiteRomeo

#46

Image source: Hilarious Cooking Memes

#47

Image source: youthcultleader

#48

Image source: Hilarious Cooking Memes

#49

Image source: Hilarious Cooking Memes

#50

Image source: reddit.com

Patrick Penrose
Patrick Penrose
