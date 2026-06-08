52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

by

Cartoonist Zack Rhodes has a knack for finding humor where most people wouldn’t think to look. Through his Instagram account, he creates single-panel cartoons built around absurd premises, unexpected logic, and punchlines that often arrive from entirely the wrong direction. His work draws from everyday life, pop culture, human behavior, and the peculiar assumptions people make without ever questioning them.

With just a few lines and a single image, Rhodes can construct an entire scenario and then dismantle it with one perfectly-timed joke. The illustrations themselves remain intentionally straightforward, allowing the ideas to take center stage. The result is a collection of comics that ranges from delightfully silly to unexpectedly dark, all connected by a willingness to embrace the ridiculous.

Scroll down to explore his wonderfully offbeat sense of humor and see which comic caught you most off guard.

More info: Instagram

#1

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

#2

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#3

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#4

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#5

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#6

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#7

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#8

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#9

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#10

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#11

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#12

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#13

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#14

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#15

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#16

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#17

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#18

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#19

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#20

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#21

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#22

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#23

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#24

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#25

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#26

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#27

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#28

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#29

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#30

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#31

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#32

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#33

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#34

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#35

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#36

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#37

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#38

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#39

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#40

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#41

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#42

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#43

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#44

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#45

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#46

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#47

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#48

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#49

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#50

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#51

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

#52

52 Absurd Single-Panel Cartoons By This Artist That Find Humor In The Most Ridiculous Places

Image source: solditfor50

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Artist Made 22 Absurd Comics
3 min read
Nov, 19, 2025
I Spent 20 Hours Making Accurate & To Scale Tactile Braille Embossed Maps Of NYC And Paris By Hand
3 min read
Nov, 12, 2025
Photographer Lets Us Travel Back In Time By Combining 20th Century Pictures With Modern Day Surroundings
3 min read
Nov, 13, 2025
What You Need to Know about PBS’s “Nature’s Great Race”
3 min read
Jul, 17, 2017
Bosch
Bosch Season 1 Episode 3 Review: “Blue Religion”
3 min read
Feb, 25, 2015
Flight Attendant Warns Travelers To Never Drink Coffee Or Tea On Planes
3 min read
Nov, 14, 2025