Hey Pandas, Tell Me A Story In Your Native Language (Closed)

Tell me something that happened to you in your native language, and reply to others in your language too! I see a lot of English on this site and I want to see what other languages you beautiful people speak. Please, no hate to anyone :)
#1
english is my native language so im not sure what to do now but one day little timmy was riding his bike and suddenly started doing tricks on it and the police pulled him over and said its illegal to not be wearing a chicken nugget costume the end
#2
Okay here I go:
Donc aujourd’hui là maintenant tout de suite je suis en cours et on est que 3. Ça fait 1h30 qu’on est dans la salle, le prof ne se montre pas. Quelqu’un d’une autre classe entre dans la salle pour nous dire qu’il est dans la cour à discuter avec le principal. Ça fait presque 2 heures qu’on est “en cours” sans avoir cours. C’est le meilleur après-midi de ma vie🥲
#3
Minäpä kerron tämän päiväisestä ostosreissustani. Ulkona on aurinkoista ja keväisen lämmintä. Lähdin aikaisin keskustaan pujottelemaan pihakadun läpi jossa autot purkivat kuormiaan läheisiin pieniin kauppoihin. Ensimmäiset viherlaatikot oli jo tuotu kadun varrelle ja jatkoin matkaani kohti kävelykatua. Aurinko häikäisi silmiäni ja seurailin hetken pulujen puuhastelua. Kävelin kauppakeskuksessa ja matkalla ruokakauppaan päätin pistäytyä vaatekaupassa tutkailemassa alusvaatteita. Löysinkin itselleni pitkästä aikaa bikinit! On todella vaikeaa löytää shortsimallisia alaosia ja tukevia ei topattuja yläosia joten minulla kävi tuuri. Jäsenedulla säästin vielä “huimat” 20%! Uimapukuni on erittäin tätimäinen jopa mummomainen ja olen etsinyt uutta uima-asua viitisen vuotta. Jatkoin matkaani ja läheisestä pitseriasta tulvahti uskomattoman herkullinen tuoksu, mutta en ollut sillä tuulella että olisin halunnut syödä ulkona. Pääsiäisen takia ruokakaupassa oli tavallista enemmän ihmisiä, joten kärsivällisyyttä tarvittiin. Jostain syystä kanssaihmiset olivat kuitenkin epätavallisen iloisia ja puheliaita. Kun yritin kurkotella soijajukurttia ylähyllyltä vieressäni ollut nainen kysyi voisiko hän auttaa ja pidempänä tyyppinä ojensi minulle jugurtin. Tuli iloinen mieli kun välillä saa avuliaisuutta takaisin. Nyt hymyilen iloisena kuin Naantalin aurinko! Kotimatkalla katselin taas vanhaa kaunista koulua jonka vaaleankeltaiset seinät hehkuivat keväisessä auringossa ja jos minulla ei olisi ollut niin paljon kantamuksia olisin poikennut mielenkiintoisen näköisessä taidenäyttelyssä. Nyt kirjoitan tätä samalla kun juon päiväkahvia ja nautin hiljaisesta iltapäivästä muuttolintujen livertelyä kuunnellen. Here was a little story in Finnish about what happened to me today.
#4
I’ll try try. My language is Spain style Spanish. Avía una vez yo y mi amiga estábamos juntas en un cafecito. Estábamos jugando a ser espías. Luego pasa éste chico y yo digo ” ella está loca!” El niño se fue. Luego mi amiga se enojo y me dio golpes de mentira. Luego el niño y sus amigos nos vieron raro el resto de la tarde. Basado en vida real
#5
ये कहानी बस पिछले हफ्ते की है। हमारे क्षेत्र के मुख्य शहर में रामनवमी ( भगवान राम का जन्मदिवस) जुलूस के मौके पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में दंगा फसाद हो गया। इसकी वजह से सरकार ने पूरे क्षेत्र की इंटरनेट सेवाएं काट दी। दस दिन तक बिना इंटरनेट के रहना, एक बिल्कुल हीं अलग अनुभव था। फ़ोन तो बिल्कुल बेकार हो चुका था। लेकिन ये दिन भी काफ़ी ज्ञानवर्धक थे।मैं अपना अधिकांश समय इंटरनेट पर बिताने की इतनी आदी हो गयी हूं कि मुझे असल जिंदगी में कुछ करने का सूझा हीं नहीं। इसलिए अब मैं इस सप्ताह में सीखे गए सबक को याद तो रखूंगी, लेकिन उम्मीद है कि इंटरनेट कनेक्शन फिर कभी नहीं काटा जाएगा। वाॅटपैड, यूट्यूब और बोर्ड पांडा के बिना जीना थोड़ा मुश्किल है।
#6
okay, em homenagem à minha avó que amava essa história e pedia pra eu contar pra todo mundo hahah:
Meu nome é Lara, mas praticamente ninguém acerta de primeira, então eu já me acostumei a Clara, Laura, tudo.
Há muitos anos eu tive aula de natação com um professor substituto, que assim que eu cheguei perguntou meu nome. Eu respondi, ele disse o dele, e segui pra piscina.
Eis que chega a hora de pular, fizemos uma fila, ele dizia o nome da pessoa e a pessoa pulava, tudo lindo. Chegou minha vez e ele: “VAI DUARA!”. Ok, Clara, Laura, até Flávia ainda vai, mas Duara foi exótico demais pra minha cabeça, então eu perguntei “eu?”
Ele me respondeu, todo confiante: “tem outra Duara aqui?” Eu sinceramente não tive coragem de corrigir aquele homem (que eu nunca mais ia ver), então até hoje eu ouço as pessoas me dizendo que eu deveria ter falado que não existia nenhuma
#7
I don’t know how to type in Devanagari so sorry, I’ll have to type it in Roman instead.
Ekda, ek topiwala hota. To sakari zaon topi vikaycha ani doopari jewan khaon thoda wer sati basnar. Azoon topi vikun to sandhyakari ghari zaicha. Ek diwas, to topi vaikaila gela pan khoop garam hota tar to ek ped cha khali jewan khaon zhopaila gela. Te paid warti makad hote ani te makad ped kadna khali aale ani topiwale cha pishwi ugadle. Teni sagre topi ghetle ani ped warti gele. Topiwala uthla ani paila ki techa pishwi che sagre topi gele. To khoop dukhi hota ani topi sati shodaila gela.to warthi bagithla ani paila ki sagre makad ni teche topi doka warti ghaloon basle. To rag made gela ani dagad gheon makad warti phekla. Teni payla ki sagre makad ni kaithari gheon techawarthi phekle. Topiwala la ata maithi ki sagre makad tela copy karath hote. Teni techa topi ghetla ani zameen warthi khali phekla. Sagre makad ni tenche doke war che topi la gheon zameen warthi phekle. Topi wala ni sagre topi la gheon techa pishwi made theown ghari gela.
#8
Avía una ves en el bosque vivían los pájaros, entre ellos el mucaro cual no tenía plumaje colorido. En el bosque todas las aves tenían una celebración pero el mucaro no quería ir por que no le gustaba su plumas. La cotorra decidió hablar con todas las aves para que cada una le prestara una pluma al mucaro para que asistiera a la fiesta, con la condición de que el mucaro las devolviera al final de la celebración. El mucaro estaba muy feliz por que podría atender la gran fiesta. Todas las aves se divirtieron en la fiesta, al final buscaron al mucaro pero el ya no estaba. El mucaro se escondió por que no quería devolverle las plumas a las otras aves y se dice que por eso que el Mucaro se esconde y solo sale de noche. El fin.
#9
I’m not used to writing online in french so it feels so weird.
Il y a deux ans, ma famille, des amis de ma mère, des amis de mon père et moi se baigniont dans le lac. Je crois qu’il commençait à faire noir. Une des amies de ma mère était sur le bord du lac quand qu’elle sentit quelque chose la mordre. L’ami de mon père, qui était sur un paddle bord avec nous, à dit qu’il avait toucher quelque chose. Moi, vu que j’avais rien à faire, je me suis mis les jambes en dessous du paddle bord sans bouger. Soudainement j’ai sentit quelque chose me mordre. J’ai capoté donc ont est partis. Rendu chez nous, à la lumière, j’ai pu regarder où que je m’est faut mordre. Il y avait des marques de dents. Morale de l’histoire, les truites ont des dents et peuvent mordre tout ce qui bouge.
Sorry if this is not well written, I’m bad at writing in french.
#10
Мой ход! Спасибо за все ваши истории!
Несколько недель назад я шел по улице в поисках дополнительных денег и наткнулся на эту маленькую белую кошку. Он был таким милым! он пришел ко мне и был очень дружелюбным и нежным! Я погладил его и заметил, что на нем ошейник, поэтому я позвонил по номеру на ошейнике, и мне ответила пожилая женщина. Я говорю: «Здравствуйте, меня зовут Митя Давидович, и, кажется, у меня есть ваш кот?» И она сказала: «Вы нашли мою кошку! его так долго не было!” так что я принесла этой старухе ее кошку, и она ущипнула меня за щеки, назвала меня красивым маленьким мальчиком (мне 17 лет 😅) и дала мне лучший чай, который я пил в своей жизни !
