Hey Pandas, Please Give Me Your Most Cursed Images (Closed)

by

Send me cursed images. any kind, shape, or form.

#1 C U R S E D C A T

#2 I Don’t Know How To Explain This

#3 My Time Has Come….

#4 Idk What This Is But…

#5 Kitty What Have They Done To You

#6 This Is Kurger Bing. Not Burger King. Kurger Bing. I It’s The Burger King Mascot

#7 I´mma Crab!! (This Is My First Post, So Hope U Enjoy

Image source: google.com

#8 Floof

#9 Here’s Some Inspiration. Thanks

#10 J E A N M A N

#11 Cursed_comment

#12 I Mean, I Like Him, But…

#13 …it’s The “High Alligator”…that Looks Like A Frog…ಠ ل͟ ಠ

Patrick Penrose
