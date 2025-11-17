Hey Pandas, Let’s Start A Conversation In Your Other Language (Closed)

Calling all Bilingual+ Pandas! Ask a question, or tell me a story, in another language you speak and I’ll try to respond in the same language! I love languages and I want to learn as many as I can.
#1
Как у вас дела? Какая погода у вас?
Русский – мой основной язык, но я говорю на английском, французском, японском, украинском, малайском и немного на китайском (мандаринском). В настоящее время я изучаю немецкий, японские иероглифы (у меня дислексия и я могу писать только хирагану 🥲) и испанский.
Давайте, дайте мне все, что у вас есть! Не отступайтесь!
С наилучшими пожеланиями,
Митя
#2
Moikka moi ja hyvää huomenta. Täällä Suomessa on tänään todella viileä aamu. Mites siellä missä sinä asut? Oletko koskaan käynyt suomessa ja mikä on ajatuksesi suomesta (vaikka et olisikaan käynyt)?
Mikäli haluat oppia suomea varoitan jo nyt että meillä on todella pitkiä sanoja ja vaikeita päätteitä. esim. järjestelmällistyttämättömyydellänsäkään. Tämä on suomenkielen pisin sana.
#3
A mi me sorprende cuantos languajes hablan las personas en esta publicacion. Piensas que yo tengo que aprender otro lenguaje?? Yo quiero pero quiero escuchar tus opiniones.
TRANSLATION
it surprises me about how many languages the people in this post can speak. Do you think I should learn another language?? I want to but I want to hear your opinions.
#4
Bonsouir, je ne parle pas beaucoup de français, mais s’il te plait à moi.
Yo puedo leer español mucho mejor, pero yo no puedo hablar mucho.
#5
Hallo. Mein Deutsch ist nicht sehr gut.
Wie gehts?
#6
I’m super impressed with all of you. I could understand about 60% of the Spanish (thanks Duolingo), but I couldn’t begin to type a coherent thought in a language other than English (I struggle with that as it is).
#7
ہیلو دوستوں ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم شروع کرتے ہیں بات کرنا اُردو میں۔ میرے والدین دونوں کراچی سے ہیں، اور و جدید اردو کا سرمایہ ہے۔ مری نانی کا تعلق لکھنؤ سے ہے، جہاں اردو سب سے پہلے بولی گئی تہی، تو میرا اردو میں بات چیت کرنا تقریباً فرض ہے۔ لیکن، کیوں کے یہاں میریلینڈ میں پاکستانی اور بھارتی سب ساتھ رہ رہیں ہیں، سو مینے کچھ کچھ ہندی کے الفاظ بھی سیکھلیے ہیں۔
#8
ここで日本語を話す人がいれば、私の漢字についての意見が大歓迎です。どんなに一生懸命勉強しても、悪くなる一方のように感じます 😭😭😭
#9
Alright everyone here’s how this works:
First comment continues off from me, and the next comments all reply to the one before you.
It’s We Don’t Talk About Bruno in our languages. Everyone only post ONE line
Let’s start:
برونو کا نام نا تم لو، لو، لو، لو، برونو کا نام نا تم لو !
#10
Բարև! Ես հայերեն կարող եմ խոսել։ Հայերենը իմ մայրենի լեզուն է։
I can also speak Russian but for some reason my keyboard won’t allow me to type in Russian. And also,
Bonjour! J’apprends le francais a l’ecole je ne le connais pas tres bien, mais j’ai pense que ca pourrait marcher.
#11
I had too google translate this. I know Hebrew just not this in Hebrew but wanted to have this conversation starter in here.
????גנבת לי את התחתונים
#12
Bonjour, ça va? J’aime beaucoup ce site parce que je suis insomniaque et je lis ça la nuit.
#13
Hey! Hallo!
Alles goed? Geen idee wat ik hier moet posten maar bon, we zullen maar iets neerscribbelen zeker? 😁
#14
Привет, на моей клавиатуре нет русского языка, поэтому я использую Google Translate. Я родился в Америке, поэтому у меня очень плохая русская грамматика, но я могу бегло говорить. Как дела?
Hola buenas dias! I’m learning spanish in school but I only know basic phrases and unit 2 of duolingo 💀
#15
你好！我可以说英语和中文，可是我的中文很差😓😓😓
你怎么样啊？现在我很累，因为学校太长了。我觉得学校最好是一个小时。
Translation:
Hi! I can speak English and Chinese, but my Chinese isn’t very good😓😓😓
How are you? Right now I’m tired because school is too long. I think it should be one hour.
(My Chinese is very bad, apologies to all of the pandas fluent in Chinese)
#16
language 1 (korean)
안녕 ~ 내이름은 카리나. 엄마가 한국사람이고 아빠가 일본사람이야. 나는 호주에사라. 당신에 대해 말해주세요!! 🥰
#17
language 2 (japanese)
こんにちは！私の名前はカリーナ（日本語ではカズハ、韓国語ではミンジュ）です。初めまして。今日の朝食は何を食べましたか？ 😋
#18
Ithe konithari la Marathi yeta ka?
#19
Est-ce que des gens ici viennent du Québec? Je parle français mais pas de la france. J’apprends aussi l’espagnol et j’aime dire que mes langues maternelle sont l’anglais et le français même si théoriquement c’est just le français.
Voy a Mexico en abril con mi clase para un viaje humanitario. No sabe que decir de mas.
