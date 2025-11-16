“Weird Wine” My Realistic Octopus Glass Paintings (17 Pics)

I find the octopus a fascinating and very “artistic” creature. Its appearance, colors, and movements are amazing to watch in its natural habitat. That is why I love painting the octopus on glass and trying to capture all of its beautiful details.

I hope you will appreciate my humble attempts to translate, on glass, the magic of this animal.

More info: Etsy | Instagram

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

Image credits: CreativeSilvia

