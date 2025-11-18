30 Uplifting Comics About Buddy Gator, The Caring Alligator, By Chow Hon Lam (New Pics)

In a world where we are constantly bombarded with all things frightening, negative, and sad, Buddy Gator is a charming reptilian hero bringing light to us one comic at a time.

Chow Hon Lam, the artist behind them, shared that his main goal is to spread joy and positivity. Buddy Gator is like a wholesome friend we all sometimes need in our lives, especially when facing challenges. In an interview with Bored Panda, Chow Hon Lam wrote: “I hope the audience feels happy after reading my comic. There’s nothing better than starting a day with a smile.”

More info: Instagram | buddygator.com | Facebook

#1

Image source: buddygatorcomics

#2

Image source: buddygatorcomics

#3

Image source: buddygatorcomics

#4

Image source: buddygatorcomics

#5

Image source: buddygatorcomics

#6

Image source: buddygatorcomics

#7

Image source: buddygatorcomics

#8

Image source: buddygatorcomics

#9

Image source: buddygatorcomics

#10

Image source: buddygatorcomics

#11

Image source: buddygatorcomics

#12

Image source: buddygatorcomics

#13

Image source: buddygatorcomics

#14

Image source: buddygatorcomics

#15

Image source: buddygatorcomics

#16

Image source: buddygatorcomics

#17

Image source: buddygatorcomics

#18

Image source: buddygatorcomics

#19

Image source: buddygatorcomics

#20

Image source: buddygatorcomics

#21

Image source: buddygatorcomics

#22

Image source: buddygatorcomics

#23

Image source: buddygatorcomics

#24

Image source: buddygatorcomics

#25

Image source: buddygatorcomics

#26

Image source: buddygatorcomics

#27

Image source: buddygatorcomics

#28

Image source: buddygatorcomics

#29

Image source: buddygatorcomics

#30

Image source: buddygatorcomics

Patrick Penrose
