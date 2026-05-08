Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

by

The internet has a way of turning even somewhat serious things into jokes. Perhaps it’s a coping mechanism, or just a creative outlet, but whenever there is some major event, hundreds, if not thousands of folks out there have already put together some humorous content for us to enjoy.

So we’ve gathered tweets, posts and memes the internet has been working overtime to create about the Hantavirus outbreak on the cruise ship MV Hondius. Wash your hands, take some vitamin C, get comfortable as you scroll through, upvote your favorites and be sure to share your thoughts in the comments down below.

#1

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: meme.ig

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

#2

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: maizie_star, maizie_star

#3

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: sainthoax

#4

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: sainthoax

#5

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: meme.ig

#6

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: meme.ig

#7

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: meme.ig

#8

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#9

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: sarcastic_twinz

#10

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: northfentanylisland

#11

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#12

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#13

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#14

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#15

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#16

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#17

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#18

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#19

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#20

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#21

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#22

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#23

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#24

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: cheezburger

#25

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: JackStrawWitchita

#26

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: sainthoax

#27

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: meme.ig

#28

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: meme.ig

#29

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#30

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#31

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#32

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#33

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#34

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memedroid

#35

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memedroid

#36

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: spillthetea1815

#37

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pumpstin.pie

#38

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: lucy_lou_1621

#39

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: cheezburger

#40

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: cheezburger

#41

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: sarcastic.ind

#42

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: imgflip

#43

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: theindianmemes

#44

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: meme.ig

#45

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#46

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#47

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#48

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#49

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

#50

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memedroid

#51

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memedroid

#52

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memedroid

#53

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memedroid

#54

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memedroid

#55

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memedroid

#56

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: buffys

#57

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: emmasarchivee

#58

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: brookstweetz

#59

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: alifarhat79

#60

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memezar

#61

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memezar

#62

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memezar

#63

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memezar

#64

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: memezar

#65

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: thesecretsecretuser

#66

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: raisingroyals21

#67

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: cheezburger

#68

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: makeameme

#69

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: cheezburger

#70

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: ratiospittin

#71

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: shamrock_shake

#72

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: cheezburger

#73

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: sainthoax

#74

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: sainthoax

#75

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: sumit_memebaaz

#76

Hantavirus Outbreak: People Are Dealing With The New Virus Panic With Memes, And Here Are XX To Help You Cope

Image source: pleated-jeans

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Orientation: A Nerd Newbie Guide to #SDCC
3 min read
Jul, 12, 2011
Hey Pandas, Post The Funniest Memes You Can Find (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Candle Carving Art
3 min read
Nov, 11, 2025
Hand Painted Easter Eggs
3 min read
Nov, 15, 2025
Hey Pandas, What Don’t You Like About Bored Panda?
3 min read
Nov, 17, 2025
Bride’s Wedding Descends Into Chaos After Bridesmaid Posts Seating Chart With Insulting Notes Online
3 min read
Sep, 24, 2025