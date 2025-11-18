Artist’s 44 Embroidered Scenes From The Simpsons That Take 10 To 30 Hours Each To Make (New Pics)

by

Meet Gabriela Martinez, the talented embroidery artist behind the Instagram account @bazarbartiano, who has transformed her love for The Simpsons into a colorful and creative passion. With incredible attention to detail, she hand-stitches iconic moments from the show, like Abe Simpson’s quirky story about his trip to Shelbyville, using felt for vibrant backgrounds that pop with the familiar hues of Springfield. Each piece, taking anywhere from 10 to 30 hours to complete, showcases

Gabriela’s dedication to her craft and her deep love for the beloved animated series. Dive into her Instagram for a joyful journey through her amazing needlework!
More info: Instagram | Etsy

#1

Image source: bazarbartiano

#2

Image source: bazarbartiano

#3

Image source: bazarbartiano

#4

Image source: bazarbartiano

#5

Image source: bazarbartiano

#6

Image source: bazarbartiano

#7

Image source: bazarbartiano

#8

Image source: bazarbartiano

#9

Image source: bazarbartiano

#10

Image source: bazarbartiano

#11

Image source: bazarbartiano

#12

Image source: bazarbartiano

#13

Image source: bazarbartiano

#14

Image source: bazarbartiano

#15

Image source: bazarbartiano

#16

Image source: bazarbartiano

#17

Image source: bazarbartiano

#18

Image source: bazarbartiano

#19

Image source: bazarbartiano

#20

Image source: bazarbartiano

#21

Image source: bazarbartiano

#22

Image source: bazarbartiano

#23

Image source: bazarbartiano

#24

Image source: bazarbartiano

#25

Image source: bazarbartiano

#26

Image source: bazarbartiano

#27

Image source: bazarbartiano

#28

Image source: bazarbartiano

#29

Image source: bazarbartiano

#30

Image source: bazarbartiano

#31

Image source: bazarbartiano

#32

Image source: bazarbartiano

#33

Image source: bazarbartiano

#34

Image source: bazarbartiano

#35

Image source: bazarbartiano

#36

Image source: bazarbartiano

#37

Image source: bazarbartiano

#38

Image source: bazarbartiano

#39

Image source: bazarbartiano

#40

Image source: bazarbartiano

#41

Image source: bazarbartiano

#42

Image source: bazarbartiano

#43

Image source: bazarbartiano

#44

Image source: bazarbartiano

Patrick Penrose
Patrick Penrose
