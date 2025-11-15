60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

There are no limits when it comes to one’s imagination and a good example of that is Lauren Wodnicki, a confectioner from Southington, Connecticut, USA, who creates cakes that look like piles of hand-embroidered pillows or shag rugs. Her cakes are fun to look at and might have you doing a double take because the decor pieces are so realistic!
Bored Panda reached out to Lauren to find out a little bit more about how she started baking.
“I have been baking cakes (and other desserts) for a long time, but didn’t know anything about decorating… I would do very basic frosted cakes, for example. I was really just focused on taste and refining my recipes. When we were planning our wedding (8-9 years ago), I decided I would make our wedding cake… because I wanted to make sure it tasted good :) So, our wedding cake was my first attempt at a decorated cake.. and a tiered cake. It was 4 tiers and, in hindsight, very simply decorated. But, it was a big accomplishment at the time!”
