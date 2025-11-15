60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

by

There are no limits when it comes to one’s imagination and a good example of that is Lauren Wodnicki, a confectioner from Southington, Connecticut, USA, who creates cakes that look like piles of hand-embroidered pillows or shag rugs. Her cakes are fun to look at and might have you doing a double take because the decor pieces are so realistic!

Bored Panda reached out to Lauren to find out a little bit more about how she started baking.

“I have been baking cakes (and other desserts) for a long time, but didn’t know anything about decorating… I would do very basic frosted cakes, for example. I was really just focused on taste and refining my recipes. When we were planning our wedding (8-9 years ago), I decided I would make our wedding cake… because I wanted to make sure it tasted good :) So, our wedding cake was my first attempt at a decorated cake.. and a tiered cake. It was 4 tiers and, in hindsight, very simply decorated. But, it was a big accomplishment at the time!”

More info: Instagram | laurenlovescake.com

#1

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#2

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#3

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#4

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#5

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#6

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#7

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#8

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#9

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#10

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#11

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#12

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#13

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#14

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#15

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#16

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#17

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#18

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#19

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#20

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#21

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#22

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#23

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#24

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#25

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#26

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#27

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#28

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#29

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#30

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#31

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#32

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#33

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#34

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#35

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#36

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#37

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#38

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#39

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#40

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#41

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#42

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#43

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#44

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#45

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#46

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#47

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#48

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#49

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#50

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#51

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#52

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#53

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#54

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#55

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#56

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#57

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#58

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#59

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

#60

60 Decorated Cakes That Like They’ve Been Embroidered By This Food Artist

Image source: cakelaurenloves

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Star Trek Discovery Theory: Is The Red Angel AI from the Future?
3 min read
Mar, 10, 2019
30 Of The Funniest Job Interview Memes Ever
3 min read
Nov, 13, 2025
Disney is Doing WHAT with Predator?
3 min read
Feb, 15, 2021
The Originals 1.21 Review: “The Battle of New Orleans”
3 min read
May, 7, 2014
114 Cats Ready For Valentine’s Day
3 min read
Jul, 19, 2025
Andor: One Way Out-Recap
3 min read
Nov, 10, 2022
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.