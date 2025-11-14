Meet The New Grumpy Cat Called Kitzia That Looks Even Angrier Than Her Late Predecessor

Meet Kitzia the cat who always seems to be in a mood and is competing for the late beloved Grumpy Cat’s throne. Kitzia, whose name means ‘kitty,’ has over 44.9k followers on Instagram and looks as grumpy as grumpy felines can be.

Kitzia lives in Florida together with her hooman, Viktoriia Otdielnova. Originally from Ukraine, Viktoriia has been happily living in the United States for the past 6 years. She’s a professional photographer by trade, so it’s no surprise that her pics of Kitzia have caught a lot of people’s attention.

Scroll down, upvote your fave photos of Kitzia, and let us know in the comments which pics you liked the most and why.

More info: Instagram (Kitzia) | Instagram (Owner) | OtdielnovaPictures.com

#1

Image source: grumpy_kitzia

#2

Image source: grumpy_kitzia

#3

Image source: grumpy_kitzia

#4

Image source: grumpy_kitzia

#5

Image source: grumpy_kitzia

#6

Image source: grumpy_kitzia

#7

Image source: grumpy_kitzia

#8

Image source: grumpy_kitzia

#9

Image source: grumpy_kitzia

#10

Image source: grumpy_kitzia

#11

Image source: grumpy_kitzia

#12

Image source: grumpy_kitzia

#13

Image source: grumpy_kitzia

#14

Image source: grumpy_kitzia

#15

Image source: grumpy_kitzia

#16

Image source: grumpy_kitzia

#17

Image source: grumpy_kitzia

#18

Image source: grumpy_kitzia

#19

Image source: grumpy_kitzia

#20

Image source: grumpy_kitzia

#21

Image source: grumpy_kitzia

#22

Image source: grumpy_kitzia

#23

Image source: grumpy_kitzia

#24

Image source: grumpy_kitzia

#25

Image source: grumpy_kitzia

#26

Image source: grumpy_kitzia

#27

Image source: grumpy_kitzia

#28

Image source: grumpy_kitzia

#29

Image source: grumpy_kitzia

#30

Image source: grumpy_kitzia

#31

Image source: grumpy_kitzia

#32

Image source: grumpy_kitzia

#33

Image source: grumpy_kitzia

#34

Image source: grumpy_kitzia

#35

Image source: grumpy_kitzia

#36

Image source: grumpy_kitzia

#37

Image source: grumpy_kitzia

#38

Image source: grumpy_kitzia

#39

Image source: grumpy_kitzia

#40

Image source: grumpy_kitzia

#41

Image source: grumpy_kitzia

#42

Image source: grumpy_kitzia

#43

Image source: grumpy_kitzia

#44

Image source: grumpy_kitzia

#45

Image source: grumpy_kitzia

#46

Image source: grumpy_kitzia

#47

Image source: grumpy_kitzia

#48

Image source: grumpy_kitzia

#49

Image source: grumpy_kitzia

#50

Image source: grumpy_kitzia

#51

Image source: grumpy_kitzia

#52

Image source: grumpy_kitzia

#53

Image source: grumpy_kitzia

#54

Image source: grumpy_kitzia

#55

Image source: grumpy_kitzia

#56

Image source: grumpy_kitzia

