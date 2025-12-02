“The Mememare”: 134 Goth Memes For Anyone Who Doesn’t Fit In

We all have a dark side to our personality. Psychology calls it the “shadow self,” which essentially comprises parts of our identity that are deemed unacceptable. It could be our sadness, rage, and cruel thoughts, all of which are normal to have.
This dark side is often repressed, and for good reason. However, there are ways we can express that part of ourselves, one of which is through these memes from the The Mememare Instagram account.
Scroll through these funny goth-themed images and find which ones connect with you the most.
