40 Street Views Google Probably Wasn’t Expecting To Capture, Discovered By Jon Rafman

If you’ve been reading Bored Panda long enough, you might remember Jon Rafman. He’s the legendary artist who “walks” around in Google Street View and takes pictures of the funniest and most interesting sights he comes across.
From a lone toilet in the woods to a shredded FedEx truck, I bet even Google didn’t expect to capture these things. And who knows how long it would have taken us to spot these gems if it wasn’t for Rafman.
Rafman finds hope and honesty within the vast digital map, and whether he’s running with wild animals or exploring software glitches, he’s the one who makes the matrix a little warmer.
More info: jonrafman.com | Instagram | YouTube | tumblr | Twitter
#1
Image source: Jon Rafman
#2
Image source: Jon Rafman
#3
Image source: Jon Rafman
#4
Image source: Jon Rafman
#5
Image source: Jon Rafman
#6
Image source: Jon Rafman
#7
Image source: Jon Rafman
#8
Image source: Jon Rafman
#9
Image source: Jon Rafman
#10
Image source: Jon Rafman
#11
Image source: Jon Rafman
#12
Image source: Jon Rafman
#13
Image source: Jon Rafman
#14
Image source: Jon Rafman
#15
Image source: Jon Rafman
#16
Image source: Jon Rafman
#17
Image source: Jon Rafman
#18
Image source: Jon Rafman
#19
Image source: Jon Rafman
#20
Image source: Jon Rafman
#21
Image source: Jon Rafman
#22
Image source: Jon Rafman
#23
Image source: Jon Rafman
#24
Image source: Jon Rafman
#25
Image source: Jon Rafman
#26
Image source: Jon Rafman
#27
Image source: Jon Rafman
#28
Image source: Jon Rafman
#29
Image source: Jon Rafman
#30
Image source: Jon Rafman
#31
Image source: Jon Rafman
#32
Image source: Jon Rafman
#33
Image source: Jon Rafman
#34
Image source: Jon Rafman
#35
Image source: Jon Rafman
#36
Image source: Jon Rafman
#37
Image source: Jon Rafman
#38
Image source: Jon Rafman
#39
Image source: Jon Rafman
#40
Image source: Jon Rafman
