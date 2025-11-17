Artist Illustrates Daily Struggles, Inspired Mostly By Her Own Life (40 New Pics)

We know how much you love some good, relatable comics, dear pandas. That’s why we would like to share with you a collection of the most recent works by the Indian artist Shilpi Samson.
As she told us during our last interview: “My comics are about the simple problems which people, especially women, face in their day-to-day life, presented in a light-hearted manner. Even though they are based mostly on my own life experiences, I was pleasantly surprised by the number of people who could relate to them. This in itself fueled me to do more!”
The author of the ‘Survive office doodles’ series has doubled her number of followers on her Instagram since we featured her chuckle-worthy comics in our previous Bored Panda post, so make sure to check it out if you missed it.
More info: Instagram | Facebook
#1
Image source: surviveofficedoodles
#2
Image source: surviveofficedoodles
#3
Image source: surviveofficedoodles
#4
Image source: surviveofficedoodles
#5
Image source: surviveofficedoodles
#6
Image source: surviveofficedoodles
#7
Image source: surviveofficedoodles
#8
Image source: surviveofficedoodles
#9
Image source: surviveofficedoodles
#10
Image source: surviveofficedoodles
#11
Image source: surviveofficedoodles
#12
Image source: surviveofficedoodles
#13
Image source: surviveofficedoodles
#14
Image source: surviveofficedoodles
#15
Image source: surviveofficedoodles
#16
Image source: surviveofficedoodles
#17
Image source: surviveofficedoodles
#18
Image source: surviveofficedoodles
#19
Image source: surviveofficedoodles
#20
Image source: surviveofficedoodles
#21
Image source: surviveofficedoodles
#22
Image source: surviveofficedoodles
#23
Image source: surviveofficedoodles
#24
Image source: surviveofficedoodles
#25
Image source: surviveofficedoodles
#26
Image source: surviveofficedoodles
#27
Image source: surviveofficedoodles
#28
Image source: surviveofficedoodles
#29
Image source: surviveofficedoodles
#30
Image source: surviveofficedoodles
#31
Image source: surviveofficedoodles
#32
Image source: surviveofficedoodles
#33
Image source: surviveofficedoodles
#34
Image source: surviveofficedoodles
#35
Image source: surviveofficedoodles
#36
Image source: surviveofficedoodles
#37
Image source: surviveofficedoodles
#38
Image source: surviveofficedoodles
#39
Image source: surviveofficedoodles
#40
Image source: surviveofficedoodles
