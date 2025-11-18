35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

by

Harry Bliss is a famous American cartoonist and illustrator. He’s a New York Times best-selling artist known for his humorous and artistic “Bliss” comics. Since 1999, Bliss has published many books and collaborated with authors like Doreen Cronin on the well-loved “Diary of a Worm” series. His unique style and wit make his cartoons stand out, earning him recognition in the world of illustration and cartooning.

“I see my drawings as a piece of a longer narrative. I’ve always tried to make my work seem as though the reader is dropping in on a longer narrative – a narrative leading up to the art, and the narrative continues after the art. The reader is simply dropping in on the story. Sometimes, I will stare at one of my drawings, a drawing of a magnificent oak tree in the woods with a dog and a man walking together, but it’s not a cartoon yet. I’ll stare at this drawing and imagine that the man is saying something to the dog and that’s where ideas start to flow for me,” the artist shared in a previous interview with Bored Panda

More info: Instagram | store.harrybliss.com | twitter.com

#1

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#2

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#3

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#4

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#5

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#6

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#7

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#8

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#9

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#10

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#11

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#12

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#13

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#14

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#15

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#16

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#17

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#18

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#19

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#20

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#21

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#22

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#23

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#24

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#25

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#26

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#27

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#28

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#29

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#30

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#31

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#32

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#33

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#34

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

#35

35 Clever One-Panel Comics To Make You Smile By Harry Bliss (New Pics)

Image source: blisscartoons

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Pregnant Woman Doesn’t Want To Starve For A Weekend, Skips Thanksgiving At In-Laws’
3 min read
Nov, 11, 2025
Award-Winning Short Animation About A Lost Soul Meeting Death
3 min read
Nov, 11, 2025
Who Were The Five Founding Teen Titans?
3 min read
Jan, 18, 2023
Other Matthew Quirk Books That Could Be Adapted After The Night Agent
3 min read
May, 17, 2023
Raising Hope 1.12 “Romeo and Romeo” Review
3 min read
Feb, 9, 2011
Architecture Rings Let You Wear Your Beloved Cities Wherever You Go
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.