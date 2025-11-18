40 Times People Had The Weirdest Convos When Buying Or Selling Online (New Pics)

There’s a world of difference between the real and the online world. Especially when you’re trying to buy or sell something in person versus doing so on the internet. When you can’t see the other person and they’re only talking via text messages, your communication is going to look very different. In some cases, for the worse… and the weird!
The ‘DM Drama’ account is a popular Instagram project that features some of the most dramatic, bizarre, and unhinged screenshots of online conversations between vendors and buyers. We’ve collected some of the strangest ones to show you. Scroll down to check them out!
More info: Instagram | DMdrama.com
#1
Image source: dmdrama
#2
Image source: dmdrama
#3
Image source: dmdrama
#4
Image source: dmdrama
#5
Image source: dmdrama
#6
Image source: dmdrama
#7
Image source: dmdrama
#8
Image source: dmdrama
#9
Image source: dmdrama
#10
Image source: dmdrama
#11
Image source: dmdrama
#12
Image source: dmdrama
#13
Image source: dmdrama
#14
Image source: dmdrama
#15
Image source: dmdrama
#16
Image source: dmdrama
#17
Image source: dmdrama
#18
Image source: dmdrama
#19
Image source: dmdrama
#20
Image source: dmdrama
#21
Image source: dmdrama
#22
Image source: dmdrama
#23
Image source: dmdrama
#24
Image source: dmdrama
#25
Image source: dmdrama
#26
Image source: dmdrama
#27
Image source: dmdrama
#28
Image source: dmdrama
#29
Image source: dmdrama
#30
Image source: dmdrama
#31
Image source: dmdrama
#32
Image source: dmdrama
#33
Image source: dmdrama
#34
Image source: dmdrama
#35
Image source: dmdrama
#36
Image source: dmdrama
#37
Image source: dmdrama
#38
Image source: dmdrama
#39
Image source: dmdrama
#40
Image source: dmdrama
Follow Us