51 Unbelievable Fails That Are So Ridiculous People Had To Share With Everyone

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Nobody’s perfect, and we all make mistakes, but while people are generally willing to forgive, some blunders may be so absurd and hilarious that they deserve shaming. At work, people make mistakes when they’re distracted, and research shows that even a three-second distraction can cause people to make twice as many mistakes when they return to the task at hand.

Well, judging by that, the folks who ended up on this list were probably distracted for way longer than just three seconds. These funny fails come from the Facebook page “You Had One Job” and feature mildly annoying pictures of something or someone doing a questionable job of executing a task.

More info: Facebook

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Patrick Penrose
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