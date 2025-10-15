54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

by

Twitter, X, or whatever it’s currently called, is the virtual version of our favorite comedy club. It’s where everyone from bored office workers to celebrities with too much time on their hands compete to deliver the funniest one-liners, clapbacks, roasts and jokes – in 280 characters or less.

The best tweets slap like a digital lightning bolt. Short, sharp and unexpected. From observations about daily life to chaotic shower thoughts or brutal honesty, the platform is filled with comedy gold. And interestingly, the wittiest tweets rarely come from comedians. But rather from regular people that aren’t afraid to say what many of us are thinking.

One of those people is Mike Primavera. Writer by day. Accidental comedian 24/7. He goes by @primeawesome on the socials. With more than 66,000 followers on Instagram alone, he shares screenshots of his funniest tweets. This guy treats X like an open mic night. And we’re here for it.

Bored Panda has put together a compilation of Primavera’s best posts for you to laugh at when life gets too much. So grab a snack, silence your notifications, and settle into a front-row seat for what might be some of the most hilarious and relatable content you come across today.

#1

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#2

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#3

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: iamthirtyaf

#4

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#5

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#6

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#7

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#8

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#9

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#10

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#11

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#12

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#13

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#14

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#15

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#16

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#17

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#18

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#19

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#20

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#21

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#22

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#23

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#24

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#25

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#26

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#27

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#28

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#29

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#30

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#31

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#32

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#33

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#34

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#35

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#36

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#37

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#38

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#39

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#40

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#41

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#42

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#43

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#44

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#45

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#46

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#47

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#48

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#49

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#50

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#51

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#52

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#53

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

#54

54 Hilarious “Prime Awesome” Tweets That Might Have You Spitting Your Morning Coffee

Image source: primawesome

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Talking Parrot Helps Bust Major Gang Operation As Footage Of Its Illicit Training Goes Viral
3 min read
Aug, 8, 2025
Whatever Happened to the Cast of “The Finder?”
3 min read
May, 22, 2018
10 TV Shows that Have Every Episode (Legally) on YouTube
3 min read
Feb, 20, 2013
Why Peggy Blumquist Deserves Her Own Spin-Off
3 min read
Apr, 5, 2022
Hey Pandas, What’s Your Favorite Song Lyric? (Closed)
3 min read
Aug, 7, 2025
With Logan Now Out, We Should Revisit this Wolverine Audition Sketch From Conan O’Brien
3 min read
Mar, 3, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.