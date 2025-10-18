30 Relatable, Weird, And Totally Charming Comics By Gaby Griggs

Gaby Griggs is the artist behind Toast and Triangles, a comic series that mixes simple drawings with clever humor. Using colorful stick-figure characters shaped like circles, triangles, and other playful forms, she creates stories that are both funny and relatable.

Gaby’s comics explore everyday situations with a twist: dealing with writer’s block, receiving compliments, navigating life with a disability, or simply capturing the awkward moments we all experience. Her work is a reminder that even the smallest moments can carry both comedy and connection.

More info: Instagram | sites.google.com

#1

Image source: toastandtriangles

#2

Image source: toastandtriangles

#3

Image source: toastandtriangles

#4

Image source: toastandtriangles

#5

Image source: toastandtriangles

#6

Image source: toastandtriangles

#7

Image source: toastandtriangles

#8

Image source: toastandtriangles

#9

Image source: toastandtriangles

#10

Image source: toastandtriangles

#11

Image source: toastandtriangles

#12

Image source: toastandtriangles

#13

Image source: toastandtriangles

#14

Image source: toastandtriangles

#15

Image source: toastandtriangles

#16

Image source: toastandtriangles

#17

Image source: toastandtriangles

#18

Image source: toastandtriangles

#19

Image source: toastandtriangles

#20

Image source: toastandtriangles

#21

Image source: toastandtriangles

#22

Image source: toastandtriangles

#23

Image source: toastandtriangles

#24

Image source: toastandtriangles

#25

Image source: toastandtriangles

#26

Image source: toastandtriangles

#27

Image source: toastandtriangles

#28

Image source: toastandtriangles

#29

Image source: toastandtriangles

#30

Image source: toastandtriangles

