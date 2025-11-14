40 Absurd Comics By Joseph Nowak

by

Joseph Nowak, a 34-year-old illustrator from Canada who is currently based in Berlin, creates witty single-paneled cartoons that are guaranteed to charge you up with a good mood. The most exciting part of Nowak’s artwork is that you can never guess what’s coming; in his absurd parallel universe, anything is possible. From reversed surreal scenarios such as a banana slipping on a human and flowers receiving a bouquet of humans to the everyday life struggles of a centipede or relationship problems of robots—the artist finds humor in the silliest and most random situations.

So if you are down for quick and clever entertainment, check out the best of Nowak’s comics!

More info: nowakdraws.com | Instagram | Facebook | twitter.com

#1

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#2

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#3

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#4

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#5

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#6

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#7

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#8

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#9

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#10

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#11

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#12

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#13

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#14

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#15

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#16

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#17

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#18

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#19

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#20

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#21

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#22

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#23

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#24

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#25

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#26

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#27

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#28

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#29

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#30

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#31

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#32

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#33

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#34

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#35

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#36

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#37

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#38

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#39

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#40

40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Satan Has An Instagram Account, And It’s Funny As Hell
3 min read
Nov, 14, 2025
Chainsaw Artist Carves Fallen Redwood Tree Into Giant Sea Creature
3 min read
Nov, 12, 2025
Someone Leaves 1-Star Review Of An Escape Room, The Owner Exposes Them For Being Complete Idiots
3 min read
Nov, 13, 2025
I Paint Tiny Portraits Of Noble Monsters
3 min read
Nov, 12, 2025
Dad’s Shower Door Pics Goes Viral Along With Recognition Of His Stay-At-Home Wife’s Work
3 min read
Nov, 13, 2025
‘House of the Dragon’ Season 2 Finale Leaks on Social Media
3 min read
Jul, 31, 2024
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.