40 Absurd Comics By Joseph Nowak

Joseph Nowak, a 34-year-old illustrator from Canada who is currently based in Berlin, creates witty single-paneled cartoons that are guaranteed to charge you up with a good mood. The most exciting part of Nowak’s artwork is that you can never guess what’s coming; in his absurd parallel universe, anything is possible. From reversed surreal scenarios such as a banana slipping on a human and flowers receiving a bouquet of humans to the everyday life struggles of a centipede or relationship problems of robots—the artist finds humor in the silliest and most random situations.
So if you are down for quick and clever entertainment, check out the best of Nowak’s comics!
More info: nowakdraws.com | Instagram | Facebook | twitter.com
#1
Image source: nowakdraws
#2
Image source: nowakdraws
#3
Image source: nowakdraws
#4
Image source: nowakdraws
#5
Image source: nowakdraws
#6
Image source: nowakdraws
#7
Image source: nowakdraws
#8
Image source: nowakdraws
#9
Image source: nowakdraws
#10
Image source: nowakdraws
#11
Image source: nowakdraws
#12
Image source: nowakdraws
#13
Image source: nowakdraws
#14
Image source: nowakdraws
#15
Image source: nowakdraws
#16
Image source: nowakdraws
#17
Image source: nowakdraws
#18
Image source: nowakdraws
#19
Image source: nowakdraws
#20
Image source: nowakdraws
#21
Image source: nowakdraws
#22
Image source: nowakdraws
#23
Image source: nowakdraws
#24
Image source: nowakdraws
#25
Image source: nowakdraws
#26
Image source: nowakdraws
#27
Image source: nowakdraws
#28
Image source: nowakdraws
#29
Image source: nowakdraws
#30
Image source: nowakdraws
#31
Image source: nowakdraws
#32
Image source: nowakdraws
#33
Image source: nowakdraws
#34
Image source: nowakdraws
#35
Image source: nowakdraws
#36
Image source: nowakdraws
#37
Image source: nowakdraws
#38
Image source: nowakdraws
#39
Image source: nowakdraws
#40
Image source: nowakdraws
Follow Us