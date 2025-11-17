50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

by

This is a list for and about people who start having a panic attack every time they see a call coming through their phone. (Can you just text, please!? It’s not the 1900s!) For those who, contrary to popular belief, love to socialize, but only with a select group of individuals. Behold – the introverts.

The entries in this list are from the Shy Introverts Instagram account, a digital diary of an introvert. It’s a page with 220k followers that posts all kinds of relatable memes for lovers of solitude. Its bio reads: “Overthinker, awkward, weird, shy and anxious.” Aren’t we all, my fellow introverts, aren’t we all.

#1

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#2

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: sharmavishesh26

#3

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#4

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#5

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#6

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#7

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#8

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#9

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#10

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#11

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#12

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#13

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#14

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#15

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#16

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#17

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#18

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#19

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#20

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#21

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#22

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#23

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#24

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#25

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#26

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#27

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#28

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#29

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#30

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#31

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#32

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#33

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#34

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#35

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#36

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#37

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#38

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#39

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#40

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#41

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#42

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#43

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#44

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#45

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#46

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#47

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#48

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#49

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

#50

50 Funny And Relatable Memes To Send To Your Socially Awkward Friends

Image source: shyintroverts

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
What’s Happening With the Horizon: Zero Dawn Sequel?
3 min read
Mar, 17, 2020
20 One Hit Wonders of the 1990s
3 min read
Aug, 4, 2018
50 Interesting Solar System Facts Scientists Have Learned So Far
3 min read
Nov, 16, 2025
30 Unethical But Very Common Tactics In Business As Pointed Out By Folks In This Online Group
3 min read
Nov, 15, 2025
Dog Owners Are Loving These Snarky Name Tags
3 min read
Nov, 14, 2025
What We Know about Jessica Jones Season 3 So Far
3 min read
Mar, 14, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.