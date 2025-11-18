Artist Created 26 New Comics Illustrating Situations That Many People Can Relate To

Maritsa Patrinos is a cartoonist who turns everyday situations and absurd moments into funny and relatable comics. She started drawing as a child, inspired by newspaper strips and Marvel comics her father introduced to her. Over time, her style has grown more confident and focused, often highlighting the quirks of human behavior and the oddities of things like the American healthcare system.

Patrinos believes that good comics can share familiar ideas in fresh, unexpected ways. She also emphasizes the importance of planning out text placement early in the comic-making process to avoid issues later on. Her work shows how humor can make even the most ridiculous moments feel relatable to everyone.

More info: maritsapatrinos.com | Instagram | x.com | Facebook | tiktok.com | webtoons.com | patreon.com

#1

Image source: maritsapatrinos

#2

Image source: maritsapatrinos

#3

Image source: maritsapatrinos

#4

Image source: maritsapatrinos

#5

Image source: maritsapatrinos

#6

Image source: maritsapatrinos

#7

Image source: maritsapatrinos

#8

Image source: maritsapatrinos

#9

Image source: maritsapatrinos

#10

Image source: maritsapatrinos

#11

Image source: maritsapatrinos

#12

Image source: maritsapatrinos

#13

Image source: maritsapatrinos

#14

Image source: maritsapatrinos

#15

Image source: maritsapatrinos

#16

Image source: maritsapatrinos

#17

Image source: maritsapatrinos

#18

Image source: maritsapatrinos

#19

Image source: maritsapatrinos

#20

Image source: maritsapatrinos

#21

Image source: maritsapatrinos

#22

Image source: maritsapatrinos

#23

Image source: maritsapatrinos

#24

Image source: maritsapatrinos

#25

Image source: maritsapatrinos

#26

Image source: maritsapatrinos

