Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

by

Jessica Rae, the Australian comic artist behind the humorous “Doodley Squat” comics, brings everyday life to light with her charming and relatable doodles. Known for her simple and slightly silly ‘stick’ art style, Jessica’s work, shared with over 6,000 fans on Instagram, focuses on the lighter side of daily life.

Despite the opportunity to delve into diverse themes, she steers clear of political statements to avoid controversy, as she prefers to keep her work lighthearted. This approach stems from her desire to provide uncomplicated joy, rather than spark debates, reflecting her belief that comics should be a source of laughter rather than contention. 

More info: Instagram | Facebook | doodleysquats.wordpress.com

#1

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#2

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#3

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#4

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#5

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#6

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#7

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#8

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#9

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#10

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#11

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#12

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#13

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#14

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#15

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#16

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#17

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#18

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#19

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#20

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#21

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#22

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#23

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#24

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#25

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#26

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#27

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#28

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#29

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

#30

Australian Mom Makes Witty And Relatable Comics About Regular Life, And Here’s The Result (30 Pics)

Image source: doodleysquatcomics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
This Emergency Room Doctor Shared 6 Things That Made Him Lose Faith In Humanity
3 min read
Nov, 13, 2025
I Combine Album Covers With Classical Paintings
3 min read
Nov, 11, 2025
Chihuahua
3 min read
Nov, 17, 2025
Hey Pandas, What’s The One Lesson You Wish Your Parents Taught You As A Child? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
8 Unsettling Signs “Soul Ties” Still Grip You
3 min read
Aug, 26, 2025
“AITAH For Breaking Up With My Girlfriend When She Tested Me?”
3 min read
Nov, 18, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.