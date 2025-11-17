Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

by

If you’re yet to experience the delightful absurdity of Jess Rae’s comics, you’re in for a treat. Her simplistic, slightly silly ‘stick’ art style is what makes it all so much better. Jess shares “Doodley Squat Comics” on Instagram where she has more than 6k fans now.

The Australian-based comic artist also sells prints from some of her most popular works. If you love these, make sure to check out previous posts featuring Rae’s work on Bored Panda by clicking here, here, and here.

More info: Instagram | Facebook | doodleysquats.wordpress.com

#1

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#2

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#3

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#4

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#5

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#6

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#7

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#8

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#9

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#10

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#11

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#12

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#13

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#14

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#15

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#16

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#17

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#18

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#19

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#20

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#21

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#22

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#23

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#24

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#25

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#26

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#27

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#28

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#29

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

#30

Australian Mom Makes These Hilariously Relatable Comics About Everyday Life, And Here Are 30 Of The Newest Ones

Image source: doodleysquatcomics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Are Your Top 3 Least Favorite Games? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
I Transform Famous Landmarks Using Paper Cutouts
3 min read
Nov, 11, 2025
Hey Pandas, What Is The One Thing You Did In The Past That You Regret Today? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
The Crown Season 5: The Grand Comeback
3 min read
Aug, 4, 2021
The OC Glee
Actors Who Were Much Older Than the Characters They Played
3 min read
Feb, 9, 2016
Meet The Cast of Shipping Wars
3 min read
Dec, 5, 2021
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.