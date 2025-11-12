136 Hilarious Posts About College That Will Make You Laugh, Then Cry

Studying in college is an experience of a lifetime and only people who went to college really know what it’s like.
To celebrate how wonderful college is, Bored Panda has put together a list of hilarious memes that every student will relate to. From sleepless nights to the annoying group projects to partying for a week straight – we’ve pretty much summed up life in college in this one list. Keep on scrolling to check it out and don’t forget to vote for your favorites.
#1
Image source: Andrew Rudick Comedy
#2
Image source: wannajoke
#3
Image source: immahaveurollin
#4
Image source: mozzarellasticks4life
#5
Image source: lovenightlifegc
#6
Image source: DoubleclickEB
#7
Image source: StudentProblems
#8
Image source: deanfluence
#9
Image source: CollegeEssent
#10
Image source: ColIegeStudent
#11
Image source: Mars90000000
#12
Image source: memeirl
#13
Image source: WLOLZ
#14
Image source: heart
#15
Image source: wolfmaggie
#16
Image source: TheOrangeWolf
#17
Image source: alifeoflaughs
#18
Image source: haleylpm
#19
Image source: hufflepenguin
#20
Image source: katbot
#21
#22
#23
Image source: Gay4Allah
#24
Image source: wtf-am-i-doing
#25
Image source: scottwesierski
#26
Image source: heart
#27
Image source: biolegend
#28
Image source: nottoooldfordisney
#29
Image source: TildaWeiman2680
#30
#31
Image source: mostlypoptarts
#32
Image source: alfherwulf
#33
#34
Image source: heart
#35
Image source: heart
#36
Image source: Spootsbob
#37
Image source: Phenosepam
#38
#39
Image source: wille5one
#40
Image source: bnijj
#41
Image source: coliegestudent
#42
Image source: Tattooforaweek
#43
Image source: stacksofskinnylove
#44
Image source: shelleyelley123
#45
Image source: rinkinkeen
#46
Image source: piratequeenintraining
#47
Image source: michaeldirnt
#48
Image source: blencem
#49
Image source: setheverman
#50
Image source: tinatbh
#51
Image source: adamsjdavid
#52
Image source: conanobrien
#53
#54
Image source: unorthodoxed-litterbox
#55
Image source: itsjustdebb
#56
Image source: bobbobmac
#57
Image source: loganpaul
#58
Image source: samberglar
#59
Image source: th0rnqueen
#60
Image source: haiirflip
#61
Image source: setheverman
#62
Image source: StudentProblems
#63
Image source: coliegestudent
#64
Image source: rexuality
#65
Image source: atay47
#66
Image source: lunahorizon
#67
Image source: bromobenzyl
#68
Image source: croco_duck
#69
Image source: ColIegeStudent
#70
Image source: earthdad
#71
Image source: funnyquotees
#72
Image source: memesofhumber
#73
Image source: tbhjuststop
#74
#75
#76
Image source: itsangiewhyyy
#77
Image source: brendan1018
#78
Image source: CallieDoucet
#79
Image source: 0opsSorry
#80
Image source: GoBucks111
#81
Image source: yiktotheyak
#82
Image source: ntbx
#83
Image source: brightfutura
#84
Image source: trendingcurrentevents
#85
Image source: apostleofgoomy
#86
Image source: shimmerthighs
#87
Image source: shelleymariex
#88
Image source: melissathehuman
#89
Image source: imgur
#90
Image source: bellygangstaboo
#91
Image source: MaieAiyed
#92
Image source: guccier
#93
Image source: tha-agent-p
#94
Image source: ColIegeStudent
#95
Image source: paprika
#96
#97
Image source: ilikecitrus
#98
Image source: aquus
#99
Image source: kieraplease
#100
Image source: whizslo
#101
Image source: alanfeels
#102
Image source: Doorknobz
#103
Image source: SpaghettiSandwich
#104
Image source: funnychubbyguy
#105
Image source: coolchaosqueen
#106
Image source: FreddyAmazin
#107
Image source: ColIegeStudent
#108
Image source: thursday
#109
#110
Image source: BrianDawkins
#111
Image source: mrsjohngoodman
#112
Image source: zahrahakthar
#113
#114
Image source: ColIegeStudent
#115
Image source: seejay765
#116
Image source: shockblanketandbowties
#117
Image source: outcense
#118
#119
Image source: The2020Fam
#120
Image source: jurassicswamp
#121
Image source: instagram
#122
Image source: wholockedkelly
#123
Image source: alejandro_cruz2
#124
Image source: satruhn
#125
Image source: TheCollegeMemes
#126
Image source: ColIegeStudent
#127
Image source: ambearessing
#128
Image source: starwarsisgay
#129
#130
Image source: shutyourhell
#131
Image source: candyghosties
#132
Image source: heart
#133
Image source: anorderlymess
#134
Image source: Outcastedredditor
#135
Image source: ColIegeStudent
#136
Image source: missdonalsfries
