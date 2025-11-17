48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

by

When you stroll through an art museum viewing the masterpieces of previous time periods, what’s going through your mind? Do you marvel at how impressive the paintings were from times before photographs and the internet were available? Or do you imagine what clever captions you could paste onto the paintings to turn them into modern day memes?

If you’re a connoisseur of memes who’s also interested in taking a scroll through a virtual art gallery, we’ve got the perfect list for you down below. We took a trip to the “Ancient Memez” Instagram page to gather our favorite paintings from the past that have been given clever contemporary captions, so enjoy reading through and be sure to upvote the pics that you find most relatable!

#1

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#2

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#3

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#4

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#5

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#6

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#7

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#8

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#9

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#10

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#11

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#12

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#13

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#14

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#15

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#16

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#17

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#18

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#19

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#20

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#21

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#22

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#23

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#24

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#25

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#26

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#27

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#28

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#29

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#30

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#31

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#32

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#33

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#34

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#35

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#36

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#37

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#38

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#39

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#40

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#41

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#42

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#43

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#44

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#45

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#46

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#47

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

#48

48 Hilarious Paintings From The “Ancient Memez” Instagram Account

Image source: ancient_memez

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
49 Infuriating Pics That Illustrate Why People Don’t Want To Use Airbnb Anymore
3 min read
Nov, 16, 2025
I Traveled To Georgia And Documented Its Wild Beauty
3 min read
Nov, 12, 2025
What We Learned from The Trailer for Search Party Season 4
3 min read
Jan, 11, 2021
I Decided To Push Art To The Limits, And Here’s How To Do It
3 min read
Nov, 17, 2025
Brooklyn Nine-Nine
Brooklyn Nine-Nine Season 2 Episode 15 Review: “Windbreaker City”
3 min read
Feb, 9, 2015
Two and a Half Men 9.09 “Frodo’s Headshots” Recap
3 min read
Nov, 14, 2011
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.