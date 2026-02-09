30 Minimalistic Comics About Everyday Observations And Other Things By “Made Of Mistake” (New Pics)

Artist Mike, the creator behind the series Made of Mistake, proves that comics don’t need flashy art or complex visuals to be brilliant. With a stick-figure aesthetic and a stripped-down style, his panels deliver punchy humor and surprising twists on everyday situations.

Mike started making comics simply because he thought it looked fun and wanted to give it a try. Although he has no formal art training, his instinct for timing and wit has earned him a devoted online following. Readers love how he uncovers absurd, clever, and sometimes dark humor in the ordinary.

Scroll down and discover the latest batch of cartoons created by Mike.

More info: Instagram | madeofmistake.com

#1

Image source: madeofmistakecomic

#2

Image source: madeofmistakecomic

#3

Image source: madeofmistakecomic

#4

Image source: madeofmistakecomic

#5

Image source: madeofmistakecomic

#6

Image source: madeofmistakecomic

#7

Image source: madeofmistakecomic

#8

Image source: madeofmistakecomic

#9

Image source: madeofmistakecomic

#10

Image source: madeofmistakecomic

#11

Image source: madeofmistakecomic

#12

Image source: madeofmistakecomic

#13

Image source: madeofmistakecomic

#14

Image source: madeofmistakecomic

#15

Image source: madeofmistakecomic

#16

Image source: madeofmistakecomic

#17

Image source: madeofmistakecomic

#18

Image source: madeofmistakecomic

#19

Image source: madeofmistakecomic

#20

Image source: madeofmistakecomic

#21

Image source: madeofmistakecomic

#22

Image source: madeofmistakecomic

#23

Image source: madeofmistakecomic

#24

Image source: madeofmistakecomic

#25

Image source: madeofmistakecomic

#26

Image source: madeofmistakecomic

#27

Image source: madeofmistakecomic

#28

Image source: madeofmistakecomic

#29

Image source: madeofmistakecomic

#30

Image source: madeofmistakecomic

