50 Spot On Memes That Hit A Little Too Close To Home To Many

Memes rise and fall based on how much they resonate with internet users. The more relatable an image or joke is, the more likely it is to be shared on and on. Like ‘snaccidents,’ when you accidentally eat the entire snack!
That’s where the ‘Introverts World Wide’ Instagram account comes in. It’s a popular page that is dedicated to sharing quirky and funny memes that many social media users are likely going to relate to quite a bit, whether they’re introverts, extroverts, or ambiverts. Check out the best pics below! And don’t forget to upvote your fave ones.
Bored Panda reached out to the founder and curator of the ‘Introverts World Wide’ Instagram page, Marija, and she was kind enough to share a bit about the project and memes. You’ll find our full interview with her below.
#1
Image source: introvertsworldwide1
#2
Image source: addams_girl
#3
Image source: mental_warrior1
#4
Image source: antisocial_memes1
#5
Image source: introvertsworldwide1
#6
Image source: antisocial_memes1
#7
Image source: addams_girl
#8
Image source: introvertsworldwide1
#9
Image source: introvertsworldwide1
#10
Image source: antisocial_memes1
#11
Image source: introvertsworldwide1
#12
Image source: introvertsworldwide1
#13
Image source: antisocial_memes1
#14
Image source: introvertsworldwide1
#15
Image source: introvertsworldwide1
#16
Image source: mental_warrior1
#17
Image source: antisocial_memes1
#18
Image source: introvertsworldwide1
#19
Image source: antisocial_memes1
#20
Image source: introvertsworldwide1
#21
Image source: introvertsworldwide1
#22
Image source: introvertsworldwide1
#23
Image source: introvertsworldwide1
#24
Image source: thequeenofsarcasml
#25
Image source: mental_warrior1
#26
Image source: introvertsworldwide1
#27
Image source: introvertsworldwide1
#28
Image source: addams_girl
#29
Image source: introvertsworldwide1
#30
Image source: introvertsworldwide1
#31
Image source: introvertsworldwide1
#32
Image source: antisocial_memes1
#33
Image source: introvertsworldwide1
#34
Image source: thequeenofsarcasml
#35
Image source: addams_girl
#36
Image source: introvertsworldwide1
#37
Image source: introvertsworldwide1
#38
Image source: introvertsworldwide1
#39
Image source: introvertsworldwide1
#40
Image source: introvertsworldwide1
#41
Image source: addams_girl
#42
Image source: introvertsworldwide1
#43
Image source: introvertsworldwide1
#44
Image source: introvertsworldwide1
#45
Image source: introvertsworldwide1
#46
Image source: introvertsworldwide1
#47
Image source: introvertsworldwide1
#48
Image source: introvertsworldwide1
#49
Image source: introvertsworldwide1
#50
Image source: introvertsworldwide1
Follow Us