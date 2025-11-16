30 Absurd Comics By This Artist That Might Make You Smile (New Pics)

There’s nothing like some lighthearted humor to brighten up our days. Luckily, “Proidemtes” comics are here to do exactly that. In these playful illustrations, the artist turns people into funny characters who experience all sorts of absurd smile-worthy moments.

“Sometimes the plot has a double meaning,” says the artist. “And the most pleasant thing is the smiles of my relatives, friends, and everyone who can recognize themselves in the comics. I draw them for these moments.”

Scroll down to see the newest comics by “Proidemtes” and don’t forget to check out our previous post about this artist’s work.

More info: Instagram | Facebook

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Patrick Penrose
