30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

by

Meet Clare Kayden Hines, the creative genius behind relatable and funny illustrations about everyday life. Based in California, Hines started drawing at 5, initially inspired by her first dog, Buttercup. Now, she’s a skilled comic artist, telling stories about the silly, ordinary, and downright funny things we all might go through.

“A lot of my inspiration comes from observations or funny things that happen in my own life. My illustrations are my way of finding humor in all types of situations, from the mundane (not wanting to talk on the phone) to the existential (feeling dead inside at my job), and making them universal and relatable,” the artist previously shared with Bored Panda.

Get ready to laugh, nod in agreement, and maybe even recognize yourself in these comics!

More info: Instagram | clarekaydenhines.com | twitter.com | Facebook

#1

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#2

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#3

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#4

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#5

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#6

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#7

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#8

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#9

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#10

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#11

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#12

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#13

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#14

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#15

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#16

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#17

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#18

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#19

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#20

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#21

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#22

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#23

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#24

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#25

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#26

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#27

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#28

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#29

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

#30

30 Illustrations By Clare Kayden Hines That Hilariously Sum Up The Struggles Of Adult Life (New Pics)

Image source: kaydenhines

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Turn Antique Keys Into Creatures With Lives Of Their Own
3 min read
Nov, 14, 2025
47 Hiding Spots That Funny Cats Have Found While Avoiding The Dreaded Vet
3 min read
Nov, 13, 2025
Photographers From All Over The World Participated In Our ‘Travel 2020’ Competition, Here Are 50 Of The Best Entries
3 min read
Nov, 14, 2025
Woman With A Fear Of Dogs Decides To Adopt A Dog Who Is Afraid Of People And They Develop A Heartwarming Friendship
3 min read
Nov, 14, 2025
Hey Pandas, What Childish Things Do You Still Do, Even Though You Feel A Little Childish? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Hey Pandas, Tell Us The Worst Thing Your Pet Has Ever Done And Post A Pic (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.