88 Comics That introverts Will Understand

by

Are you an “innie” or an “outie”? No, I’m not talking about your belly button! I mean are you an introvert or an extrovert?

Statistics show that you’re just as likely to be one or the other. According to a test carried out by the Myers-Briggs organization in 1998, there’s an almost even split between the number of introverts and the number of extroverts (in the US at least).

For those of you who consider yourself a member of the former group, Bored Panda has compiled this awesome list of cartoons illustrating what it means to be an introvert. And even if you’re an extrovert then you’ll probably still find them funny. You might even tell your friends about it. Or maybe just your cat. It all depends what camp you’re in.

#1

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Debbie Tung

#2

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Adam Ellis

#3

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#4

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#5

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Cassandra

#6

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Lingvistov

#7

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: James R.

#8

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#9

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Tom Fonder

#10

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Sarah Andersen

#11

88 Comics That introverts Will Understand

Image source:  Gemma Correll

#12

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Philippa Rice

#13

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Sarah Andersen

#14

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#15

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Sarah's Scribbles

#16

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Sarah Andersen

#17

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Liz Fosslien and Mollie West

#18

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: JHallComics

#19

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Debbie Tung

#20

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#21

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: findchaffy

#22

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Lucie Doan

#23

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: pleated-jeans

#24

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#25

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Gemma Correll

#26

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#27

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Roman Jones

#28

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#29

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: floccinaucinihilipilificationa

#30

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Gemma Correll

#31

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: floccinaucinihilipilificationa

#32

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Roman Jones

#33

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#34

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Sarah Andersen

#35

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Shenanigansen

#36

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: floccinaucinihilipilificationa

#37

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Socially Awkward Misfit

#38

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#39

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: French Fries And Waffles

#40

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Debbie Tung

#41

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Gemma Correll

#42

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#43

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Debbie Tung

#44

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Min

#45

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: RushiSketcher

#46

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#47

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Adam Ellis

#48

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#49

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Min

#50

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#51

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#52

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Liz Fosslien and Mollie West

#53

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: floccinaucinihilipilificationa

#54

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#55

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#56

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Debbie Tung

#57

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#58

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#59

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#60

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Mark Pain

#61

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#62

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: meet the introverts

#63

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Jen-Jen Rose

#64

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Debbie Tung

#65

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#66

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: James R.

#67

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Debbie Tung

#68

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#69

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Debbie Tung

#70

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: meet the introverts

#71

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Anne Emond

#72

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Susan Cain

#73

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

#74

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#75

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: conniewonnie

#76

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#77

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#78

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Debbie Tung

#79

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Susan Cain

#80

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Chris Hallbeck

#81

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#82

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: INFJoe Cartoons

#83

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Socially Awkward Misfit

#84

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: socially awkward misfit

#85

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Tony Wilson and Wes Citti

#86

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: French Fries And Waffles

#87

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: Susan Cain

#88

88 Comics That introverts Will Understand

Image source: introvertdoodles

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Domestically Abused Woman Reveals Texts She Used To Get From Husband, And It’ll Make Your Skin Crawl
3 min read
Nov, 12, 2025
When I Was 15, My Boyfriend Took Advantage Of Me
3 min read
Nov, 13, 2025
Grammys
How the Grammy’s Turned A Year of Trials Into A Night of Triumph
3 min read
Feb, 13, 2017
What We Learned from the Trailer for Netflix’s Space Force
3 min read
May, 8, 2020
When I Was 8 Years Old, I Decided To Help Endangered Animals With My Art; Five Years Later, I Have Created Over 300 Animal Paintings
3 min read
Nov, 13, 2025
Whoever Is Naming The Colors Of These Yarns Has Seen Some Sh*t In Their Life
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.