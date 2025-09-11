125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

by

Late-night parties, random adventures, ramen-for-dinner, college life has its perks. But then there’s the other side: endless assignments, brutal deadlines, and the constant pressure to keep your GPA alive just long enough to land that dream job. Somewhere in between all that stress and chaos is the unforgettable, messy fun that makes college… well, college.

That’s exactly what College Confessions nails with their memes. From painfully relatable student struggles to laugh-out-loud moments every grad remembers, these posts capture the highs and lows of student life perfectly.

#1

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#2

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing, x.com

#3

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing, x.com

#4

Yesterday no one was answering a question correctly in class and my teacher became so incredibly depressed at our lack of potential that he just… Left the class from the window.

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#5

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#6

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing, x.com

#7

When I was 2 years old my house caught on fire & I was trapped inside, I ended up dying that day & this firefighter, Jeff Ohs, saved me from that building & brought my back to life. Now 23 years later he is holding my 2 year old son. I literally wouldn’t be here without him.

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#8

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing, x.com

#9

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#10

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#11

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#12

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing, x.com

#13

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing, x.com

#14

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#15

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing, x.com

#16

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#17

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#18

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing, x.com

#19

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#20

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#21

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#22

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#23

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#24

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#25

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#26

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#27

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#28

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#29

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#30

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#31

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#32

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#33

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#34

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#35

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#36

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#37

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#38

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#39

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#40

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#41

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#42

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#43

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#44

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#45

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#46

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#47

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#48

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#49

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#50

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#51

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#52

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#53

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#54

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#55

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#56

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#57

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#58

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#59

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#60

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#61

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#62

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#63

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#64

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#65

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#66

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#67

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#68

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#69

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#70

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#71

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#72

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#73

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#74

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#75

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#76

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#77

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#78

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#79

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#80

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#81

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#82

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#83

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#84

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#85

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#86

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#87

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#88

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#89

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#90

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#91

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#92

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#93

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#94

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#95

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#96

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#97

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#98

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#99

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#100

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#101

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#102

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#103

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#104

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#105

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#106

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#107

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#108

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#109

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#110

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#111

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#112

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#113

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#114

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#115

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#116

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#117

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#118

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#119

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#120

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#121

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#122

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#123

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#124

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

#125

125 Posts That Prove Students And Young Adults Are Living The Best And Worst Life At The Same Time (New Pics)

Image source: collegefessing

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Party Takes A Wild Turn After Woman Decides To Prove She’s A Better Grandma And Sends A Baby To ER
3 min read
Sep, 6, 2025
Ranking All of the Seasons of Ghost Adventures
3 min read
Apr, 22, 2018
Five Things You Didn’t Know About “Real Estate Wars”
3 min read
Oct, 9, 2017
Bates Motel: Freddie Highmore Talks about the Descent of Norman Bates
3 min read
Mar, 7, 2016
Who Will Be Station 19’s Breakout Star?
3 min read
Mar, 24, 2020
January 12: Top 10 Events This Day in Movie and Television History
3 min read
Jan, 20, 2022
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.