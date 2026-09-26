71 Edgy Memes That Might Leave You Laughing Or Cringing

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There’s a fine line between laughing and cringing. Sometimes, the two might even blur because how else would so many people love the cringe comedy in The Office, I Think You Should Leave, and Curb Your Enthusiasm? And if there are two things that are in abundance on the internet, it’s humor and cringe.

This type of humor online can also veer into edginess and tasteful offensiveness. Bored Panda has collected the funniest memes from the Instagram page “Fresh Memes JP” that are just peak internet: a bit nonsensical, full of pop culture references, and a bit provocative, but we wouldn’t want to have them any other way.

More info: Instagram

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Patrick Penrose
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