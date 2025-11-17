This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

by

We all make mistakes in life. Luckily, most of them remain in the past and come back only as memories, occasionally visiting us when we lay in bed on a random Tuesday night. Most, but not all of them.

A few can get so woven into our everyday life that there’s no escaping them, only accepting. The Instagram account ‘Failed Tattoo’ is full of such regrets.

Whether it was the idea or the execution, this fun social media project is full of designs that most of us wouldn’t want permanently inked on our bodies.

More info: Instagram

#1

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#2

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#3

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#4

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#5

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#6

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#7

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#8

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#9

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#10

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#11

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#12

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#13

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#14

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#15

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#16

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#17

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#18

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#19

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#20

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#21

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#22

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#23

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#24

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#25

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#26

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#27

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#28

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#29

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#30

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#31

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#32

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#33

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#34

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

#35

This IG Page Showcases The Epic Failures That Became A Lesson In Ink (35 Pics)

Image source: failed.tatt

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
White Supremacist Group Makes The #ProudBoys Hashtag A Thing, The Gay Community Hijacks It
3 min read
Nov, 14, 2025
Hey Pandas, What Is Your Weirdest Habit? (Closed)
3 min read
Nov, 17, 2025
How This Vampire Diaries Episode Delivered One Of The Show’s Biggest Twists
3 min read
May, 5, 2023
50 Times People Had No Idea What They Were Looking At, But The Internet Knew What It Was Right Away
3 min read
Nov, 15, 2025
40 Perfectly Captured Animal Images Get Turned Into Hilarious Sculptures By Japanese Artist
3 min read
Nov, 13, 2025
154 Comics About Relationships That Are Nothing But The Truth
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.