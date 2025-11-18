These ‘Extra Fabulous Comics’ Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

by

Zach, the artist behind “Extra Fabulous Comics,” has gained a massive following for his unique brand of dark, relatable humor that taps into everyday struggles and fleeting moments of joy. Known for transforming pain into humor, his comics resonate with many people who appreciate his candid take on life’s absurdities.

With a fanbase of over 690,000 on Instagram, Zach’s journey as a self-employed comic artist has been a mix of creativity and business challenges. Despite the ups and downs, his willingness to evolve—whether through animation or refining his style—has kept his work fresh, relevant, and impactful both to his audience and people who might’ve come across him for the first time.

More info: extrafabulouscomics.com | Instagram | Facebook | youtube.com | tiktok.com

#1

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#2

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#3

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#4

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#5

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#6

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#7

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#8

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#9

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#10

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#11

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#12

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#13

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#14

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#15

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#16

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#17

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#18

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#19

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#20

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#21

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#22

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#23

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

#24

These &#8216;Extra Fabulous Comics&#8217; Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Image source: extrafabulous_comics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Is A Word Or A Phrase You Can’t Stop Saying (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Woman Posts Pics With Her First Gun Boasting Of Her ‘Safe’ Personality, Regrets It A Few Weeks Later
3 min read
Nov, 12, 2025
Turns Out, Spiders Have Tiny Paws, And It May Change The Way You Look At Them
3 min read
Nov, 12, 2025
41 Stories Of Dumb Drivers Instantly Getting What They Deserved
3 min read
Nov, 11, 2025
Woman Shares How She Gets Back At Her Husband For Annoying Her Without Him Ever Realizing It’s Her
3 min read
Nov, 17, 2025
40 ‘My House, Not My Cat’ Pics That You Will Love If You’ve Ever Wanted To Find A Strange Cat Show Up In Your Home
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.