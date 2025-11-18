These ‘Extra Fabulous Comics’ Are Made For Fans Of Dark Humor And Hilarious Twists (24 New Pics)

Zach, the artist behind “Extra Fabulous Comics,” has gained a massive following for his unique brand of dark, relatable humor that taps into everyday struggles and fleeting moments of joy. Known for transforming pain into humor, his comics resonate with many people who appreciate his candid take on life’s absurdities.
With a fanbase of over 690,000 on Instagram, Zach’s journey as a self-employed comic artist has been a mix of creativity and business challenges. Despite the ups and downs, his willingness to evolve—whether through animation or refining his style—has kept his work fresh, relevant, and impactful both to his audience and people who might’ve come across him for the first time.
More info: extrafabulouscomics.com | Instagram | Facebook | youtube.com | tiktok.com
